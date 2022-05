Viernulvier, het heeft wel iets: het gebouw én het kunstencentrum krijgt nu meer smoel

“Oei”, was zeker ook mijn eerste reactie toen ik hoorde dat kunstencentrum Vooruit voortaa viernulvier zal heten. Vijf seconden later gevolgd door: “Ik vind het wel iets hebben.”

De zoektocht naar een nieuwe naam voor het Gentse kunstencentrum dat door een hebzuchtig konijn in een merkenoorlog werd gesleurd, had de afgelopen twee jaar redelijk wat voeten in de aarde. Het dieptepunt, na de heimelijke merknaamdeponering van dat niet nader genoemd konijn vanzelfsprekend, was een soort poll over twee namen die uit een weinig participatief participatietraject waren gekomen: Pallas en Volxus. Duidelijk de afloop van een brainstorm (of zeventien) te veel die bij de Gentenaar flink wat weerstand opriep. Niet het minst omdat beide namen niet enkel op het kunstencentrum leken te slaan, maar ook op het gebouw waarin het is gehuisvest. Een gebouw waar de helft van Gent zijn eerste tong heeft gedraaid en dat daarmee in de volksmond, waarin die tongen zijn gehuisvest, altijd ‘de Vooruit’ zal worden genoemd.

“Ik zal ook altijd de Vooruit blijven zeggen”, las ik gisteren een paar keer op sociale media, na de bekendmaking van de nieuwe, dit keer definitieve naam van het kunstencentrum. Ik kan daar natuurlijk verkeerd in zijn – ik wil niemand op zijn profielfoto en geruit hemd afrekenen – maar ik had niet de indruk dat de auteurs van die oprispingen de afgelopen week op de dansvoorstelling van Femke Gyselinck zaten in de Minard of op het concert van Gwenifer Raymond in Theresia – twee producties van het kunstencentrum. Misschien dat ze morgen wel naar De Kreuners trekken in de concertzaal, naar de nieuwe comedyshow van Michael Van Peel of naar de volgende Kozzmozz-party, maar dat zijn allemaal dingen waar het kunstencentrum niets mee te maken heeft. Zoals het in feite niets te maken heeft met ruim twee derde van wat zich binnen de muren van het gebouw afspeelt. Dus ja, blijf in al die gevallen gerust zeggen dat je naar de Vooruit gaat.

Beeld Tine Schoemaker

Het grote struikelblok bij de vorige poging tot naamsverandering was dus veeleer dat het gebouw mee in het bad werd getrokken. Maar door dat gebouw en het kunstencentrum nu in naam van elkaar los te koppelen, verliest geen van beide zijn identiteit. Meer nog: beide krijgen nu juist meer smoel. De Vooruit is nu nog meer van iedereen en het kunstencentrum kan nu nog meer zijn ambitie waarmaken om een stedelijk laboratorium te zijn dat met zijn artiesten ook op andere plekken neerstrijkt.

En laat ons eerlijk zijn over die nieuwe naam van het kunstencentrum: iets anders dan ‘Vooruit’ was nooit voor iedereen goed geweest. Maar in tegenstelling tot bij de vorige pogingen, zit er dit keer humor in. De naam getuigt daarnaast ook van lef, tegendraadsheid en zelfrelativering. En ja, ook van visie en overtuiging. De overtuiging om als kunstencentrum onophoudelijk en radicaal nieuwe dingen te doen, en aan de bezoeker te vragen om daarin mee te stappen. “It indicates the server could not find what was requested”, lees ik erover op Wikipedia. En dan denk ik: prima.

Dus bij dezen: welkom, viernulvier.