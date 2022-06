Vier punten waarop het anders moet bij Groen

De voorzittersrace bij Groen loopt ten einde, zaterdag kiezen onze leden tussen drie kandidatenduo’s. Terwijl we bij anderen vooral bestendiging zien van het status quo, willen wij daar mee breken. Breken met het status quo om te floreren als partij én als maatschappij. Dat is de inzet van deze voorzittersverkiezingen.

1. Wat de Duitse groenen kunnen, kunnen wij namelijk ook in Vlaanderen: een volkspartij worden die sociaal en ecologisch beleid centraal zet. Daarvoor moeten we verbreden. Niet door te marchanderen op onze idealen of om tjseverig voor het midden te kiezen, maar door duidelijk en helder in de markt te zetten dat Groen vandaag de enige echte progressieve partij is in het politieke spectrum. De enige partij die de groeiende klimaatongelijkheid fundamenteel wil aanpakken en de klimaattransitie wil laten dragen door de grootste vermogens en vervuilers, en niet door de kleine mens op straat.

2. Daarvoor willen we inzetten op bondgenootschappen. Klassieke bondgenootschappen, zoals de klimaatjongeren én nieuwe, zoals burgerinitiatieven en duurzame ondernemers. In Noordrijn-Westfalen haalden de Groenen 24 procent van de stemmen bij zelfstandigen, ook in België kan dat. Het was geen focus tot nu toe, het is geen focus van de andere duo’s, het is er wel duidelijk één van ons. Alleen met een realistisch economisch model dat goed is voor mens én klimaat, zal onze partij volwassen zijn. Een model dat het huidige productie- en consumptiemodel fundamenteel in vraag durft stellen en een aantrekkelijk en geloofwaardig alternatief van welvaart en ondernemen brengt.

3. Breken met het status quo, dat betekent ook dat wat tot nu vaak onzichtbaar bleef naar voor trekken én versterken. Dat we meer dan vandaag moeten uitkomen van onder de stolp van de Wetstraat. Onder een stolp raakt uiteindelijk de zuurstof op. Lokaal besturen we in tachtig besturen en maken we zo het verschil. Wij maken van Groen als bestuurspartij ons sterkste troef, vertrekken expliciet van die kracht van onderuit. We verleggen bewust de focus. We maken de partij groot van op straat, van onder de mensen.

4. Tenslotte mogen we niet tevreden zijn met de huidige organisatie van onze partij. Wij blijven een partij waar de basis beslist. Dat was gisteren zo en zal morgen ook zo zijn, het zit in ons DNA. Tegelijk is er wel nood aan duidelijk leiderschap, met snellere beslissingslijnen, zonder micromanagement, met echte teamgeest en strijdbaarheid. Leiderschap dat het eigen ego – én dat van anderen – opzij zet wanneer het nodig is, om de partij te laten schitteren. We hebben een fantastisch ploeg met heel wat mensen die staan te popelen om er in te vliegen. Een duidelijke richting, met helder leiderschap zal van Groen een goed geoliede machine maken die iedereen die het goed meent met onze partij en onze samenleving vleugels geeft.

Morgen kunnen de leden van Groen een keuze maken tussen drie kandidatenduo’s. Een keuze voor ons is er een om de deuren van de partij open te gooien, drempels te verlagen en voluit te gaan voor die verbreding. Er is geen ingangsexamen nodig om deel uit te maken van die grote groene golf, maar vooral een grote dosis hoop, engagement en strijdbaarheid. Een keuze voor ons als voorzitters, is een keuze voor basisdemocratie met duidelijk leiderschap. Dát is de kracht van onderuit, dat is hoopvol Groen.