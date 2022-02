Vielen mensen vroeger samen met hun job, nu zien ze de cynische kant ervan in

Mark Coenen is columnist.

Eén beleefd briefje: meer moeite kostte het een van mijn thuiswonende tieners niet om te solliciteren voor een weekendjob, waarop hij na een kort gesprek prompt aangenomen werd.

Trots toonde hij zijn state-of-the-artbottines met versterkte koolstofneus, ter bescherming van zijn tere jongensvoetjes.

Met zijn eerste loon kon hij het lachwekkend lage bedrag dat hij krijgt aan zakgeld aanvullen om vervolgens glarieogend zijn zichtrekening te controleren, want hij is te gierig om het geld uit te geven.

Dat heeft hij van zijn moeder.

In zijn klas is men op weg naar de 80 percent werkzaamheidsgraad, want zowat iedereen schnabbelt links en rechts bij in het weekend.

Vooral in de horeca is personeel niet aan te slepen, nu iedereen zich voorbereidt op een eindeloos durend bacchanaal waarbij ook de drank niet aan te slepen zal zijn, al dan niet opgediend door zenuwachtige jobstudenten.

Ondertussen worden de thuiswerkenden gesommeerd om zonder dralen weer twee uur in de file te gaan staan om op het landschapsbureau aan het koffieapparaat dubbel zoveel tijd te verliezen dan thuis, zelfs als men tijdens de middag een terrasdeur zou witten of ging wandelen met de hond of de man van de buren.

Veel vertrouwen tussen werkgever en werknemer is niet opgebouwd in de laatste twee jaar en daar zal het feit dat sommige huisdokters met losse handjes ziektebriefjes op afroep schrijven niets aan verhelpen: integendeel.

Om het schrijnende gebrek aan personeel aan te klagen poseerde de burgemeester van Lubbeek op de regiopagina’s van de krant een dagje als friturist, niet beseffend dat hij daarmee niet de werking van de federale maar zijn eigen Vlaamse regering in het vet smeet.

Het activeringsbeleid is een regionale aangelegenheid, “maar”, zo sprak Jan Denys van Randstad gisteren fijntjes in deze krant, “sinds die bevoegdheid Vlaams werd in 2016 heb ik nog geen enkele vooruitgang gezien.”

Uit Amerika komt het bericht dat sinds de tweede helft van 2021 de mensen in drommen hun job hebben laten staan: 25 miljoen Amerikanen gingen op zoek naar beter betaald werk of stopten er gewoon mee. Terwijl bedrijven er nog steeds van uitgaan dat werknemers hun job als het belangrijkste in hun leven zien komt er een hele nieuwe generatie, die anders denkt en daar al een naam heeft.

The Age of Anti Ambition.

Vielen mensen vroeger samen met hun job, nu zien ze de cynische kant ervan, uitvergroot op tv: nooit was er een nihilistischere en pessimistischere reeks over de groteske perversies van het kapitalisme te zien als het bejubelde Succession.

De emotionele relatie tussen mensen en werk is, met dank aan de covidcrisis aan het veranderen, we gaan op een nieuwe manier op zoek naar ons geluk.

Of daar nog een landschapsbureau bij past: de vraag stellen is ze beantwoorden.