Vervolgens schonk Don Quichot zijn naam aan onder meer een sandwichbar in Waregem

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Een vriendin nodigt mij uit in haar nieuwe jacuzzi. Ik doe enthousiast, terwijl ik jacuzzi’s saaie mufholen vind. De keren dat ik erin zat, sloeg de verveling snel toe. Ik heb te weinig zitvlees om als een stoofpotje urenlang te sudderen, of dat nu in een spa is, een whirlpool of een hottub. Voor mij is het allemaal één pot nat – al kunnen bubbels het leed wel verzachten.

Het is zo’n dag waarop al een zweem van herfst in de lucht hangt. Er fluit een lusteloze vogel, en chemtrails aan de hemel wijzen erop dat er weer gif wordt uitgestrooid om de mensen onnozel te houden. Dat is wat wappies geloven. Je hoeft je gedrag niet te veranderen als je weet dat de deep state het klimaat manipuleert en de mensen dom houdt.

Bubbelend nippen we van de bubbels; ik begin over de geheimzinnige activist die in de Vogezen aan het werk is. Hij maakt jacuzzi’s onbruikbaar door er gaatjes in te boren. ‘Water is om te drinken’, staat op een briefje dat bij de tobbe wordt achtergelaten. ‘Word wakker, de planeet gaat naar de knoppen.’

Mijn vriendin is verontwaardigd, echter niet omdat de planeet kapotgaat. “Wat een lam excuus”, hoont ze. “Waarschijnlijk is die boormens gewoon jaloers.”

Haar reactie valt mij tegen. Hoe vaak hoorde ik terechte verontwaardiging de laatste tijd niet wegzetten als afgunst? Het is het gedroomde stopwoord geworden om asociale shit te vergoelijken. Ik gun elk diertje zijn pleziertje, maar je moet de gaatjesboorder wel in zijn context zien. In Gérardmer, de locus delicti, lijden achtduizend locals onder een nijpend tekort aan water. Ondertussen komen drie keer zoveel toeristen er ongegeneerd hun zwem- en bubbelbaden vullen. Je zou van minder bozig worden.

In Toulouse, schrijft dan weer Le Figaro, worden golfterreinen overvloedig besproeid om hun groene kleur te behouden, ondanks de verzengende hitte. Klimaatactivisten storten de holes daarom vol cement.

Ik zie de spelers al voor mij, met een pruillip als handicap. Het onklaar maken van golfholes zal de wereld niet veranderen, maar ik heb een zwak voor idealisme dat zijn doel voorbijschiet. Daarvoor is het fijne woord ‘donquichotterie’ bedacht, naar de tragische held die windmolens te lijf ging. Vervolgens schonk Don Quichot zijn naam aan onder meer een sandwichbar in Waregem, een frietkot in Brasschaat en een danscafé in Baarle-Hertog waar het onlangs Zatte Zaterdag was.

De jacuzzi is dan weer vernoemd, kom ik te weten, naar uitvinder Candido Enzo Jacuzzi. Hij ontwikkelde een draagbare pomp om de reumatoïde artritis van zijn achtjarige zoontje te verlichten. Zoiets vind ik sympathiek, al leek het ding op een inox koffiepot.

Het was niet het enige wapenfeit van de familie. Jacuzzi had zes broers en evenveel zussen, die tandenstokers ontwierpen en vliegtuigen.