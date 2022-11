‘Vertegenwoordigers naar Qatar sturen komt neer op het geven van politieke goedkeuring voor het WK. Dat kan echt niet’

Nu blijkt dat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) naar het WK voetbal zal reizen met een ‘duidelijke boodschap’ over mensenrechten, rijst de vraag of Belgische politici zich daar überhaupt moeten laten zien. Laura Hidalgo (27, voorzitter van Jeunes MR), en Anaïs Geudens (27, voorzitter van Mouvement des Jeunes Socialistes), geven hun pittige mening.

Laura Hidalgo (Jeunes MR)

“Van ons móéten Belgische politici naar Qatar trekken, en we hopen zelfs dat ze naar de verschillende wedstrijden op het WK gaan. Minister Hadja Lahbib, maar ook premier Alexander De Croo, moet gewoon de diplomatieke betrekkingen met Qatar voortzetten om de plaatselijke autoriteiten bewust te maken van mensenrechtenkwesties. Als we alleen maar praten met gelijkgestemde landen die uitdrukkelijk onze waarden delen, bestaat het gevaar dat Qatar zich niet op een positieve manier bewust wordt van belangrijke grondrechten.

“Het laatste WK werd bijvoorbeeld gehouden in Rusland, dat ook geen toonbeeld van mensenrechten is. Hetzelfde geldt voor de Olympische Spelen in Peking, en zijn we het WK voetbal in Brazilië al vergeten? Ik ben ervan overtuigd dat we dergelijke evenementen moeten aangrijpen om de aandacht te vestigen op wat er in die landen gebeurt. We kunnen beter mensen ontmoeten die strijden voor betere arbeidsomstandigheden en lgbtq+- kwesties, in plaats van ons helemaal niet te laten zien. Sinds de aankondiging dat het WK voetbal in Qatar zou worden gehouden, zijn er ook al enkele jaren verstreken. Wij hebben al die tijd de VN en andere organisaties in de gaten gehouden, en we gaan dat ook blijven doen, zodat mensenrechten verdedigd kunnen blijven worden.

“Ook voor de werknemers die de stadions bouwden, is toch al wat vooruitgang geboekt op het vlak van hun verblijfsdocumenten. Vandaag is Qatar het enige land op het Arabische schiereiland dat een kantoor van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) huisvest. Ik zeg niet dat dit allemaal perfect is, maar we moeten vooral de komende maanden en jaren vooruitgang blijven eisen. De belangrijkste vraag is namelijk wat er gebeurt na het WK, wanneer de schijnwerpers niet meer op Qatar gericht zijn.”

Laura Hidalgo: 'Als we enkel praten met gelijkgestemde landen, zal Qatar zich niet bewust worden van belangrijke grondrechten.' Beeld rv

Anaïs Geudens (Mouvement des Jeunes Socialistes)

“Mouvement des Jeunes Socialistes staat sceptisch tegenover de reis van minister Hadja Lahbib naar het WK in Qatar. Mocht premier Alexander De Croo gaan, zou dat al helemaal not done zijn. Ik veroordeel zeker geen mensen die straks naar de wedstrijden kijken. De verantwoordelijkheden van toeschouwers en van politici zijn namelijk niet gelijk. Het sturen van officiële vertegenwoordigers van België komt feitelijk neer op het geven van politieke goedkeuring voor het evenement. Dat kan echt niet voor mij.

“Wij weigeren onze ogen te sluiten voor de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en de duizenden doden die de bouw van de stadions in Qatar met zich meebracht. Het gaat hier uiteindelijk om infrastructuur die straks leeg staat als de show voorbij is, hè. Het valt trouwens ook te betwijfelen of de aanwezigheid van onze politici de emir van Qatar bewuster zal maken van mensenrechtenkwesties. Ik vermoed dat die man daar niet van wakker ligt. Is het de bedoeling dat onze politici dan op de tribune zitten om naar een wedstrijd te kijken, en dan tussendoor iets aanklagen? Als dat het geval is, lijkt me dat nogal onbeduidend vergeleken met de jarenlange inspanningen van de vakbonden en de Internationale Arbeidsorganisatie ten behoeve van de rechten van werknemers.

“Ik wil het nog sterker zeggen: de afwezigheid van onze politici op het WK zou zelfs betekenisvoller en veel waardiger zijn. Vooral omdat Belgische politieke vertegenwoordigers – volgens mij – altijd afwezig waren tijdens evenementen van deze omvang. Denk maar aan de Olympische Winterspelen van 2014 in Rusland, om er maar één te noemen. Graag wil ik iedereen eraan herinneren dat ook politici de waarden van voetbal – zoals teamgeest en solidariteit – moeten verdedigen. Mouvement des Jeunes Socialiste deelt daarom absoluut niet de ‘waarden’ en mensenrechtenschendingen die verbonden zijn aan dit evenement.”