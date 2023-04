Versoepeling abortuswetgeving: ‘Beelden mogen de tv-kijker niet misleiden’

Naar aanleiding van het rapport van de wetenschappelijke commissie inzake abortus werden op VRT, VTM, Play 4, … heel wat interviews uitgezonden. De meeste aandacht ging naar een mogelijke versoepeling van 12 naar 18 weken. Televisiedebatten mogen uiteraard opgeluisterd worden met ‘sfeerbeelden’, maar dan moeten die beelden wel in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Wat kregen we echter te zien? Buiken en echografieën die wezen op een zwangerschap van telkens enkele weken méér, meer dan waar het in het debat over ging. Minstens een keer viel de overdrijving ook zwart op wit te bewijzen. Zo toonde Terzake op 17 april 2023 een echografie met de vermelding ‘HC’ (head circumference) 21,08 cm en eveneens de vermelding 23 weken en 0 dagen. Dat betekent dus 21 weken na de bevruchting. Heel bizar toch dat men bij een discussie over 18 weken een echografie van 21 weken toont.

Het debat over abortus is vaak erg verhit. Sereniteit is gewenst. Die sereniteit wordt niet gediend met tv-beelden die foutieve informatie geven en een valse indruk wekken. We mogen aannemen dat dit niet met opzet is gebeurd. De vraag is dan of de televisiemakers geen correcte echobeelden voorhanden hadden. Moest het allemaal misschien vlug gaan? Suggestie aan de redacties: maak nu al de gepaste sfeerbeelden voor de debatten die er ongetwijfeld nog komen, de volgende weken, maanden … of jaren? Essentieel is dat, als er ooit een breed maatschappelijk debat over abortus komt, de modale burger correct geïnformeerd is.

In dezelfde uitzending van Terzake kregen we nóg een voorbeeld van verwarrende informatie: een gynaecoloog sprak over 350 gram als gewicht van een foetus van 18 weken. Dat stemt grosso modo overeen met de 330 gram zoals ik beschrijf in mijn boeken. Maar enkele minuten later had Els Van Hoof (Kamerlid cd&v) het wel over… 500 gram. Tja…