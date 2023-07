Verruim lokale weerpraatjes tot klimaatjournaal met klare taal

VRT-weerbericht: “Er is redelijk wat zon..., af en toe wat stapelwolken, onschuldig van aard... Morgen lokale buien, beetje zomer op zijn Belgisch...” VTM-weerbericht: “De hitte zit in het zuiden van Europa... In Rome 42 graden... Daar gaan we geen last van hebben.” Elders in de krant meldt de Italië-correspondent: “Schrijf maar op dat wij hier doodgaan van de hitte.”

Wat kunnen wij ons nog elke dag gelukkig prijzen met gezellige weerpraatjes. Alsof het 1974 was. “En langs het tuinpad van m’n vader / Zag ik de hoge bomen staan / Ik was een kind en wist niet beter / Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan”, zong Wim Sonneveld dan. Tot er straks ook hier terug een dodelijke weerbom valt – zoals op de Vesder-vallei, twee zomers geleden – maar deze keer op Gent of Antwerpen. En mensen en bomen er samen geveld worden. Hoe komt het dat we dat weer wéér niet zagen aankomen?, zal de kritiek luiden.

Natuurlijk zien onze weerpresentatoren dit soort fenomenen wel globaal toenemen. Als meteorologen bekijken ze de klimaattrends met stijgende ongerustheid. Alleen is daar in hun dagelijkse feelgoodaccolade na de journaals geen plek voor. In de journaals mogen ze wel al klimaatrampen duiden. Alleen is dat nakaarten, terwijl ze ook dagelijks de klimatologische oorzaken zouden moeten kunnen duiden.

Zo praten we veel over de rol van door fossiele brandstoffen veroorzaakte CO 2 -emissies, maar tonen we zelden parameters van koolstofdioxide in de atmosfeer rond de aarde. Wist u dat er nochtans al sinds 1958 (!) een curve bestaat waarin de trend van de concentratie CO 2 opgetekend wordt? Deze grafiek, genoemd naar wijlen wetenschapper Charles David Keeling, wordt nu dagelijks samengesteld op basis van meer dan honderd meetstations. De ‘Keeling-curve’ stijgt sinds het begin van zijn metingen, aan een steeds sneller tempo. Zo zijn er nu 421,91 CO 2 -moleculen per miljoen deeltjes in de atmosfeer, ver boven Keelings startmeting rond de 320 ppm (deeltjes per miljoen) en bijna een verdubbeling sinds de Industriële Revolutie. De laatste keer dat CO 2 boven de 400 ppm uitsteeg was volgens geologisch onderzoek drie tot vijf miljoen jaar geleden, voor de mens bestond. Ons weerbericht zou deze zorgwekkende CO 2 -trend kunnen opvolgen en regelmatig duiden.

Nog een klimaatveranderende variabele zijn de recordtemperaturen van het zeewater. Waarom krijgen we niet dagelijks de gemiddelde temperaturen van de Noordzee, de Atlantische Oceaan,... te zien? Hoeveel ijs verdwijnt per dag aan onze gletsjers en de Noord- en Zuidpolen? Wat zijn de bokkensprongen van de straalstroom, die op ons een impact hebben? En wat is de situatie van het bosbestand, dat CO 2 opvangt?

Onze lokale weerpraatjes verdienen te worden verruimd tot een klimaatjournaal met klare wetenschappelijke taal. Niemand is beter geschikt dan onze weermannen en -vrouwen om de kijkers voor te lichten over klimaat-parameters. Meten is weten, want we moeten met zijn allen fossiele emissies verminderen en opvang in bossen vergroten. Alleen zo buigen we de Keeling-curve om.

Misschien overleven ‘de bomen van ons vader’ dan nog 2074.