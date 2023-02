Voor mijn twaalfde verjaardag kreeg ik een cavia die tienermoeder werd. Want blijkbaar hebben ook minderjarige cavia’s recht op een positieve zwangerschapstest. Verrast worden als kind is aangenaam omdat je minder eisen hebt. En wie niet veeleisend is heeft toegang tot euforische gevoelens.

Toen ik tien was vierden we kerst in een Duits tankstation omdat mijn stiefvader een man was die niet hield van overbodige uitgaven. Toen vond ik alles prima omdat Kinder-chocolade en Oreos nog geen levensbedreigende middelen waren.

Endorfine en ik zijn goede vrienden wanneer mijn iPhone ver bij me vandaan ligt. Anders kan het gebeuren dat ik na enkele uren op dokter Google in de wachtzaal van mijn bijna blinde huisarts zit. Dat hij slechtziend is geeft me innerlijke rust.