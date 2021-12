Verplichte gemeenschapsdienst? Vijf maal een slecht idee

‘We laten langdurig werkzoekenden niet aan hun lot over, maar schakelen hen actief in voor maatschappelijk relevante taken.’ Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) leek wel een minzame weldoener toen hij eind vorige week de verplichte gemeenschapsdienst aankondigde. ‘Een belangrijke stap naar werk,’ vulde minister Hilde Crevits (CD&V) aan. De beslissing botste meteen op scherp protest van middenveld en vakbonden. Ook in de politiek zijn de meningen verdeeld. De messen worden momenteel geslepen voor een scherp debat in het Vlaamse parlement. Verplichte gemeenschapsdienst is een nieuw voorbeeld van fact free politics. Maar liefst vijf maal storen Jambon en Crevits zich niet aan de feiten.

Eén. Er zijn nog altijd te weinig jobs voor kort- en middengeschoolden. Door de vele berichten over de knelpuntberoepen geraakt dat feit helemaal ondergesneeuwd, maar het blijft wel een feit. Vlaanderen telde afgelopen maand 80.000 kortgeschoolde werkzoekenden. Voor die groep waren er 33.000 beschikbare jobs. Dat is 2,5 werkzoekenden per job. Afgelopen maand waren er ook 65.000 middengeschoolde werkzoekenden. Voor 16.000 beschikbare jobs. Of vier werkzoekenden pér job.

Twee. De verplichte gemeenschapsdienst verdringt vaste jobs. In het Verenigd Koninkrijk zijn systemen van zogenaamde ‘workfare’ – work als voorwaarde voor welfare – al langer in voege. De resultaten werden grondig geëvalueerd, met controlegroepen en verschillende meetpunten. Minstens een deel van de workfare-arbeiders doen werk dat vroeger door gewone betaalde werkkrachten werd verricht. In plaats van nieuwe banen te creëren, vernietigen deze systemen normale banen. Het is net om deze reden van verdringing dat de Belgische RVA zo streng is ten aanzien van vrijwilligerswerk door werklozen. Wat is het onderscheid met gemeenschapswerk?

Drie. Het goedkope gemeenschapswerk – 1,3 euro per uur – zal de druk op de lonen onderaan de arbeidsmarkt verhogen. Ook dat blijkt uit de ervaring in Groot-Brittanië. Daar vind je nu twee soorten helpers bij het middagmaal in een rusthuis: helpers met een loon en helpers zonder loon, in het kader van het zogenaamde ‘Community Work Programme’. De ‘gratis’ communityworkers verhogen logischerwijze de druk op de lonen en de arbeidsvoorwaarden van hun betaalde collega’s.

Vier. Langdurig werklozen vormen een specifieke groep, met specifieke problemen. Wie het gemeenschapswerk ‘niet aanvaardt’ of ‘niet goed uitvoert zonder geldige reden’ verliest zijn uitkering, zegt de Vlaamse regering. Een studie van de Karel de Grote Hogeschool en de Brusselse Universiteit Saint-Louis, nog besteld door de federale regering Michel, toont aan dat verplichte gemeenschapsdienst minstens gedeeltelijk zal uitdraaien op een schorsingsmachine. Gevolg: het aantal mensen met een inkomen onder de armoedegrens zal toenemen.

Vijf. De verplichte gemeenschapsdienst zal tot slot ook geen besparing betekenen. In de eerste plaats omdat het systeem de kans op doorstroming naar volwaardige banen niet verhoogt. Dat blijkt uit de vergelijkingen tussen de experimenten- en de controlegroep in het Britse Community Work Programme. De kosten, daarentegen, zullen wel toenemen. ‘Het college is er niet in geslaagd de kosten per uitkering te verlagen,’ besluit de Rotterdamse Rekenkamer in een lijvig rapport over de verplichte gemeenschapsdienst in de Nederlandse havenstad. Integendeel. Mensen tewerkstellen is een heel andere opdracht dan mensen helpen aan een job. De VDAB zal naast arbeidsbemiddelaar ook werkgever moeten worden. Met maar liefst 419 personeelsleden minder, want de Vlaamse regering zet het mes in de bemiddelingsdienst. De frustraties over gebrek aan tijd om mensen écht te helpen naar een goede job zullen alleen maar toenemen.

Vijf feiten om de verplichte gemeenschapsdienst niet in te voeren. Het enige wat overblijft is de ‘voor wat hoort wat’-ideologie. De partijen die dat beleid voorstaan, blokkeren ondertussen de lonen van de werknemers en reppen met geen woord over werkbaar werk. Op twaalf bladzijden over activering in het Vlaamse regeerakkoord komt de term werkbaar werk één keer voor.

De hoeksteen van elk werkgelegenheidsbeleid blijft de creatie van nieuwe jobs. Vlaanderen heeft tijdens de pandemie voortdurend vrijwilligers moeten inschakelen, omdat haar eigen diensten structureel onderbemand zijn. Investeer in sterke openbare diensten in de zorg, het openbaar vervoer, het onderwijs, de brandweer, de lokale politie en de jobs zullen volgen!