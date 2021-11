Verplicht vaccineren? Eerst maar even die derde prik zetten

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van deze krant.

Vroeger dan eerst gepland en later dan sommigen het gewenst hadden, komt het Overlegcomité van de regeringen bijeen om zich te beraden over het coronabeleid. De inzake coronapieken ervaringsdeskundige Belg weet wat er boven het hoofd hangt: bewegingsvrijheid die niemand wil inperken, zal toch weer wat ingeperkt worden.

Een verplichte vaccinatie voor iedereen, of althans voor iedereen ouder dan twaalf of achttien, staat voorlopig niet op de planning. Dat is verstandig. De federale regering doet er goed aan om dat complexe vraagstuk niet nu rap op te lossen, onder druk van stijgende besmettingscijfers.

Wie verplichte vaccinatie verpakt als redmiddel uit de vierde coronagolf, vergist zich. Als je al een verplichte vaccinatie zou wensen, dan ben je al gauw maanden verder met de invoering. De alarmerende tendensen in de ziekenhuizen vragen om een sneller antwoord. Een verplichte vaccinatie is een interessante kwestie, maar op korte termijn kom je er niks mee vooruit.

Veel nuttiger voor de komende weken zou een versnelde derde prik voor iedere gevaccineerde zijn. Cijfers uit Israël en het Verenigd Koninkrijk suggereren dat een ‘boost’ voor de boostercampagne adequaat kan helpen om de coronagolf van het najaar lam te leggen. Een derde prik zal niet verhinderen dat er weer meer getelewerkt moet worden of meer afstand moet worden bewaard , maar het is wel een belangrijk hulpmiddel. Dat besef is nog niet overal doorgedrongen. Het is tijd dat België de vaccinatiemachine weer op volle toeren laat draaien.

Dat neemt niet weg dat het daarnaast wel degelijk nuttig kan zijn om nu al het ethische debat te starten over al dan niet verplicht vaccineren. Kan een verplichting de samenleving op langere termijn beter beschermen? De tegenargumenten liggen voor de hand. De vrijheid om te beslissen over je eigen lichaam is fundamenteel.

Toch is er een andere kant in dit debat. Niet voor het eerst in deze pandemie botsen principiële standpunten op de pragmatiek van de strijd tegen een virus dat zich niks aantrekt van ethische rechtlijnigheid. Dat wil niet zeggen dat je maar meteen al je principes moet opgeven, wel dat je met een open geest moet blijven kijken naar nieuwe feiten en een veranderende werkelijkheid.

Zo blijkt dat de verantwoordelijkheid van niet-gevaccineerden voor de riskante druk op het gehele zorgsysteem groot is. De vrijheid van de niet-gevaccineerde brengt dus die van de gevaccineerde burger in het gedrang. Verschillende landen beantwoorden die verantwoordelijkheid door niet-gevaccineerden steeds strenger te discrimineren. In vergelijking met die uitsluiting, lijkt een verplichte vaccinatie minder kwalijk.

Dus neen, het kan geen kwaad om nu al het debat te voeren voor of tegen verplichte vaccinatie. Maar wel in het besef dat de uitkomst hoe dan ook niet baat in de strijd tegen de huidige besmettingsgolf. Eerst maar even die derde prik veralgemenen.