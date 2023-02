Verplicht antipestbeleid voor alle scholen

Naomi Izabela is voorzitter van de Antwerpse Jeugdraad.

Vrijdag is de Week tegen Pesten gestart. Met de actie wil het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten volop aandacht besteden aan het thema. Doel: pesten uit de samenleving bannen.

Is het niet logisch dat iedere leerling zich veilig en vrij moet kunnen voelen op school? Want als je dag in, dag uit gepest wordt, nergens heen kunt en geen echte hulp krijgt, hoe kun je dan het beste in jezelf naar boven halen? Hoe eenzaam moet dat voelen?

Leerlingen die gepest worden, verliezen hun schoolmotivatie, met alle gevolgen van dien voor hun leerprestaties. Gecombineerd met de psychologische littekens die het achterlaat, kan pesten levens verwoesten.

Dat sommige leraren er zelf aan meedoen, werd vorig jaar geïllustreerd met berichtgeving over een school in Ninove waar kinderen met autisme werden vernederd en uitgelachen. Al werd het verhaal achteraf genuanceerd, toch moeten we waakzaam blijven voor misstanden.

Elke school zou, verplicht, een antipestbeleid moeten hebben als deel van een welzijnsbeleid. Meestal is het een dik document dat ergens in een kast ligt en er bijna nooit uitgehaald wordt. Als het al bestaat. Een goed pestbeleid zou geworteld moeten zijn in het DNA van elke Vlaamse school. Het komt het sterkst tot zijn recht wanneer het wordt geformuleerd met leerlingen, ouders, personeel en het CLB. Samen dus.

Scholen zijn de eerste plaatsen waar kinderen wordt geleerd om met anderen om te gaan. Een school moet voor elk kind een omgeving zijn die vrij is van gevaar en die een optimale ontwikkeling mogelijk maakt voor iedereen.

Tot op heden is geen enkele Vlaamse school verplicht om een concreet, actueel en effectief antipestbeleid te voeren. Hierdoor ontstaat een al te vrijblijvende situatie waarin sommige scholen het goed doen, maar andere scholen de kinderen en ouders de facto aan hun lot overlaten. Ook binnen de Jeugdraad blijven we verhalen horen van leden die jongeren kennen die gepest worden of er zelf slachtoffer van zijn. Een week actie voeren is nuttig, maar is niet voldoende om pesten uit de wereld te helpen.

Naomi Izabela. Beeld rv

Ik pleit ervoor dat het onderwijsbeleid wordt gespecificeerd opdat álle scholen werken aan een beleid om pesten en ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit zou betekenen dat elke school een antipestbeleid móét voeren en hier bij elke doorlichting op wordt gecontroleerd. De departementen Welzijn en Volksgezondheid zouden een rol kunnen spelen bij de opbouw van een kenniscentrum rond pesten. Scholen zouden er een beroep op kunnen doen. (Ondernemingen trouwens ook. Uit onderzoek van de externe preventiedienst IDEWE blijkt dat zowat 6 procent van de werknemers wekelijks te maken krijgt met ernstig pestgedrag.)

De praktijk van pesten beperkt zich niet alleen tot de schoolmuren, maar vindt nu ook buiten de school plaats. Daarom moet er ook meer rekening worden gehouden met de digitale component van online pesten. Demonstreer aan leerlingen hoe ze sociale media kunnen gebruiken, hoe ze dit veilig kunnen doen. Maak haatspraak, sexting en dergelijke bespreekbaar op school. Leer leerlingen hiermee om te gaan, bijvoorbeeld door sprekers uit te nodigen.

Campagnes tegen pesten zijn een goede zaak, maar een poster in de klas is niet voldoende.