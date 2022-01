Verlangen dat iedereen alles begrijpt, is nutteloos

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Toen mijn vrouw onze tarte tatin ging betalen, vroeg de waardin of het wat meeviel in Frankrijk voor ons, met de gastvrijheid. “Het gaat wel”, antwoordde mijn vrouw. “Bijna alles is toe.”

Daar moesten de stamgasten aan de toog eens hartelijk om lachen.

Hoe minder tijd wij in dit land moeten doorbrengen op weg naar het zuiden, hoe beter. Dat middenvakrijden, dat ­lalali-lalala-lalalo le chômage et la cinquième république op de radio, die cuisines die altijd maar fermées zijn als wij aankomen, op eender welk uur van de dag, het doet ons hevig naar Spanje verlangen, naar de buendías en de San ­Miguel en planchas vol gambas.

Maar omdat Boef nu voor de eerste keer een lange reis met ons ging maken, en u weet hoe gestoord hij vroeger was waar het op autorijden aankwam, hadden wij in Marcollin een tussenstop ingelast bij twee voortreffelijke Vlamingen, Herman en Nathalie. Bij hen verbleven we twee nachten, zodat onze pelsen vriend wat kon bekomen van zijn eerste etappe.

De kleine rekel deed het uitstekend.

Op de rustdag maakten wij een wandeling van wel dertig kilometer naar Beaurepaire, waar naar oude Franse traditie niets te zien was, of men moest van hondendrollen houden of van terrassen waar Algerijnen zuigend aan een Gauloise kwaad naar u zitten te kijken. De dag erop was Boef zo moe dat hij pas in Figueres weer zijn ogen opende, nadat mijn vrouw en ik bij het overschrijden van de landsgrens luidruchtig hadden gehighfived.

En nu bevinden wij ons dus in Aiguablava, niet ver van Begur, aan de Catalaanse kust, waar het niet zo lekker warm is als in Andalusië, zijn geboortestreek, maar waar Boef zich niettemin kiplekker voelt. Nu en dan, als de rotsen hoog genoeg zijn, laten wij hem even los op het strand. We hebben hem een tracker aangedaan, maar het loslaten maakt onplezierige vaderlijke gevoelens in mij los. Hij is een jachthond, een ontsnappingskoning bovendien, en mijn verantwoordelijkheidsgevoel maakt mij korzelig en bang. Het is goed dat ik nooit kinderen heb gekregen — ik zou ze verpletterd hebben onder bezorgdheid en voorziendheid. Ik smaal om vaders die ‘Foei, Joris!’ roepen als hun kleine op een stoeptegel aan een kauwgom pulkt, maar mijn eigen ‘Foei!’ zou nog o zo veel paniekeriger klinken.

Men moet zijn plaats kennen, zijn reden van bestaan. Ik ben voor andere dingen gemaakt.

Tijdens onze lange ritten las mijn vrouw verzamelde oude kranten.

Mogen de hooligans nu ook al geen jodenliederen meer zingen als er tegen Ajax wordt gespeeld! zei zij. Hooligans zijn geen atoomgeleerden. Het zijn eenvoudige denkers. Rechtelijnsfilosofen. Wat willen we dan dat ze zingen? ‘All I want for Christmas’? Het is ook een goeie manier om ze te herkennen: daar, een eenvoudige denker. Best even de kat uit de boom kijken. Je kunt van de wereld geen reservaat voor onberispelijken maken. We kunnen niet allemaal zoals Heleen Debruyne of Flo Windey zijn. Verlangen dat iedereen alles begrijpt, is nutteloos. ‘Begrijpen’ is ook buitengewoon relatief. De waarheid verandert voortdurend van vorm en van samenstelling.