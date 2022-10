Vergroening rendeert, zij het met voldoende financiële massages

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

Geen wapenleveringen, geen kindergeld. Dat was grof gesteld de boodschap van Duits minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock tijdens het partijcongres op 15 september. De politica van de Duitse groenen bevond zich in een penibel parket. Haar regering zou blijven verdergaan met de wapenexport naar Saudi-Arabië. De leiders van die oliestaat namen het altijd niet te nauw met mensenrechten. En wat met die aanhoudende oorlog in Jemen?

De groene minister verpinkte niet. De leveringen waren in overleg bekrachtigd. Sterker nog: zonder wapenhandel zou de regering “nog meer moeten snoeien in de sociale uitgaven en dan hebben gezinnen geen geld meer over voor hun kinderen.” Een journalist had het in zijn verslag over ‘een gewaagd argument’. De afgevaardigden op het groene partijcongres dachten er anders over en applaudisseerden enthousiast mee.

Baerbock biedt een ontluisterend zicht op Europa’s machtigste groene partij. De nieuwlinkse organisatie die ooit nog hoopte om de Bundesrepublik om te vormen tot een ecologische welvaartsstaat is tot systeemkracht verveld. Dat geldt zowel fiscaal als militair. Baerbock reisde herhaaldelijk naar Oekraïne en riep op tot een hernieuwing van de Duits-Amerikaanse vriendschap.

Daarmee doelt ze ook op een welbepaalde schijf van het electoraat. Een middenklasse met groene vingers werd in de jaren 90 losgeweekt van het kiezersblok van de christendemocraten. Dat was een segment dat het platteland tenslotte ook leefbaar wilde houden. Preventief beloofde Merkel een kernuitstap, meer uit opportunisme dan uit overtuiging. Zonder groenen was het toch moeilijk kabinetten vormen.

Het manoeuvre draaide grimmig uit. In 2022 wordt het groene antinucleaire beleid nu een dreigende deïndustrialisering van Duitsland in de schoenen geschoven. Er was vanwege de groenen nochtans lang gewerkt aan een betere relatie met het bedrijfsleven.

Begin jaren 2000 hielp de groene partij al om de beruchte Hartz-hervormingen door te duwen. Die hadden een opvallend marktvriendelijk tintje. Ze begroeven stilletjes de welvaartsstaat die ooit nog onder kanselier Bismarck was opgebouwd en bezorgden Duitsland de mini-jobs en lage lonen die het land competitief zouden houden. Het offer zou wel lonen.

In tegenstelling tot Italië of Frankrijk kwam de Duitse industrie de jaren 90 en 2000 relatief ongehavend uit. De euro bezorgde exportvoordeel bij een gestaag groeiend China. Rusland moest ondertussen de gaskraan openhouden.

De val van de Muur had wel wat ongerijmdheden nagelaten. Het Oost-Duitse proletariaat werd eensklaps de West-Duitse arbeidsmarkt opgeduwd. Dat surplus gold als “zes Liverpools”, zoals een adviseur van Brits premier Margaret Thatcher het cru stelde. Het staatssocialistische stelsel werd geliquideerd, in de plaats brachten de groenen een afgeslankte welvaartsstaat.

Tot genoegen van vele mandatarissen staat Duitslands industriële basis nu ook niet meer zo weifelachtig tegenover de groene transitie. Autofabrikanten kunnen met Afrikaans kobalt tenslotte ook hybride wagens bouwen. Op den duur zou de Duitse economie zich ontdoen van haar koolstofverslaving.

Ook tijdens de transitie zouden die fabrieken wel moeten blijven draaien. En zonder gastoevoer gaat een chemische industrie al snel de lucht in. Nu moesten er andere bronnen aangeboord worden, met name vloeibaar aardgas uit de VS. Dat kwam de Duitse groenen ook mooi uit: geen partij legde de laatste jaren een beter brevet van Atlantisch goed gedrag voor. De versterking van de NAVO en een Europees defensiebudget waren onvermijdelijk.

Bündnis 90/Die Grünen biedt daarmee een instructieve les voor zusterpartijen. Een deel van het kapitaal laat zich wel degelijk warm maken voor een groene transitie. Vergroening rendeert, zij het met genoeg financiële massages. Maar ook in Duitsland speelt de spagaat tussen kiezer en basis: de partijleden zijn fanatiek tegen kernenergie, maar de werkgever weet dat niet zo. Onlangs werd er dan toch geopteerd voor een verlenging van de levenstijd van drie reactoren tegen het nakende energietekort. Liever geen deïndustrialisering. De kernuitstap is, pace Merkel, voor later – hoewel de wapenleveringen wel zullen blijven doorgaan.