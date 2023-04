Ik ben Olivier. Ik zit 426 dagen vast. In de Evin-gevangenis. Een hel, een vergeetput, voor velen een eindstation. De seconden lijken minuten. De minuten voelen als uren. De nachten kruipen voort. Alsof ook de tijd me gijzelt en martelt. Ik herken mezelf niet meer. Gefolterd en ondervoed. Dat uitgemergelde lichaam, 25 kilo lichter. Ben ik dat?

Ik hou me staande, helaas niet langer dan vijf minuten. Ik zie mijn knieën beven en voel ze kraken, niet langer bij machte om dat tengere lijf te dragen. Ik heb de kracht niet meer om mijn cel op en af te lopen en die enkele meters ruimte te benutten. En toch loop ik de muren op, minuut na minuut, uur na uur. Dag na dag vechtend met de uitzichtloosheid.

Ik zit vast in Iran, maar ben niet de gevangene van Iran. Ik ken dit land. Ik heb er het beste van mezelf gegeven als ngo-medewerker. Dit is een gastvrij volk dat veel in zich heeft. Helaas een volk dat, net als ik, gegijzeld wordt door een regime. Een volk dat zich roert en de ketens niet langer duldt.

Ik aanvaard de ketens evenmin. Wat heb ik misdaan? Wat kan me aangewreven worden? Dat ik op het foute moment op de verkeerde plaats was? Is het mijn Belgische nationaliteit? Dat laatste wellicht. Ze heeft me ontmenselijkt en herleid tot een ruilobject. Tit for tat. Zo gaat dat bij gijzeling.

U denkt dat u zich een beeld kan vormen van dit inferno? Vergeet het. Maar vergeet mij niet, alsjeblief. Dat is mijn grootste vrees. Dat u mij vergeet. Dat de aandacht verslapt. Dat de acties wegdeemsteren. Dat de wereld zich neerlegt bij mijn lot. “Niets aan te doen.” Djalali en die andere lotgenoten achterna.

Mijn familie en vrienden zullen blijven vechten, knokken, huilen, troosten, tot ze er zelf bij neervallen. Het is die gedachte die me telkens weer uit de put trekt. Ik geef niet op, ik plooi niet voor dit regime. Ik hou vol voor mijn ouders en zussen, mijn neven en nichten en al die vrienden die zich elke dag afvragen wat ze nog meer kunnen doen.

Mijn gijzelnemers zeggen me dat een ruil volstaat. Assadi voor Vandecasteele. Zonder gedoe, clausules of wat dan ook. Onderhandelen staat niet in Khamenei’s woordenboek. Het voelt alsof ik binnen 48 uur op een vlucht kan zitten. Soms zeggen ze me zelfs dat de deal rond is. Valse hoop voor wie mij liefheeft, die knaagt en kwetst.

Waar stropt het? Onze regering? Ik durf niet twijfelen aan hun inzet. Ik blijf me inpeperen dat ze hun uiterste best doen. Premier, ministers, diplomaten en ambassadeurs. Maar soms is het sterker dan mezelf. Dan bekruipt die twijfel me. Een moordend gevoel.

Ik ben Luc. Ik ben rector van de KU Leuven. Olivier is een alumnus. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik weet niet wat hij denkt of hoe hij vreest en hoopt. Wat ik schrijf, is een poging tot inleving door mijn ogen, niet de beleving in zijn ogen. Ik kan me niet inbeelden wat hij en lotgenoten als Ahmadreza Djalali écht meemaken.

Maar ik probeer het wel en hoop dat ook u dat doet. Beste lezers, beste media, blijf zijn zaak bepleiten tot hij vrij is. Hou hun lot in de aandacht tot ze weer bij ons zijn. Beste politici, beste diplomaten, maak slim, krachtig maar pragmatisch voortgang. Wie één mensenleven redt, redt de mensheid.