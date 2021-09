Verdwaald in het leerzorgbos: geef alsjeblieft die draak van het M-decreet de doodsteek

R.T. is schoolhoofd en zorgcoördinator van een basisschool in West-Vlaanderen. (Hij/zij blijft liever anoniem maar naam en adres zijn bekend bij de redactie.)

Als schoolhoofd en zorgcoördinator van een kleine basisschool ben ik de voorbije week hoofdzakelijk bezig geweest met het zorgdossier van één kind. Een dossier dat kenmerkend is voor de administratieve draak die het M-decreet heeft gebaard.

Lotte* wordt drie keer per week om halftwaalf uit de les gehaald om met een ambulance naar de nierdialyse te worden overgebracht in een stad ver weg. Omdat zij daardoor veel klastijd mist, heeft Lotte recht op 4 lestijden Tijdelijk Onderwijs Aan Huis door iemand die dat naschools op zich neemt. Zij heeft daarnaast ook recht op 2 uur ziekenhuisschool type 5 van de stad Gent. Daar verzorgen twee leerkrachten elk één uur (1 uur elk !) onderwijs op haar dialysebed.

Omdat het meisje vanwege het nierfalen ook motorische problemen heeft en lijdt aan algemene spierzwakte, krijgt ze vanaf dit schooljaar ook ondersteuning vanuit een basisschool voor buitengewoon onderwijs type 4 en dit in de klas gedurende 85 minuten per week.

Tijdens de middagpauze komt een kinesist op dinsdag en donderdag werken aan het versterken van haar zwakke spieren en broze botten. Er is regelmatig contact met een kinderpsychologe (leren omgaan met de beperking) en eveneens met een diëtiste (dieet en sondevoeding) van het ziekenhuis.

Omdat er thuis een vreemde taal wordt gesproken en mama geen diploma heeft, tikt het meisje aan voor de SES-lestijden (SES verwijst naar de sociaal-economische status van de gezinnen, red.). Een juf werkt daarom een eigen ondersteunend traject uit voor dat specifieke kind. Dat traject moet sinds dit schooljaar ook apart verantwoord worden.

Doordat Lotte in een precaire situatie zit en heel kwetsbaar is, miste zij door corona een deel leerstof en komt ze in aanmerking voor hulp door de zorgjuf die de lessen coronabijsprong geeft. Dezelfde zorgjuf die ook op andere momenten de ‘gewone’ zorg voor die klas op zich komt nemen.

Lottes klastitularis en ik proberen door het zorgbos de bomen te zien en het Mexicaans leger van ondersteuners tot één ploeg om te smeden.

Om al die hulp te verkrijgen is telkens een administratieve aanvraag of een gemotiveerd verslag door het CLB nodig (al dan niet met doktersattest) en dan is het wachten op de goedkeuring en het aanstellen van de ondersteuner in kwestie voor elk onderdeel en door elke instantie apart.

Alsjeblieft heer minister en beleidsmakers, geef de draak van het M-decreet de doodsteek en zorg dat het nieuwe decreet leersteun dat in de steigers staat, ons verlost van dit lappendeken aan hulppleisters op een houten been. Mochten we de huidige confetti aan uren onderwijsondersteuning mogen samenleggen bij één zorgverlener in autonoom beheer dan konden we bijna een halftijdse kracht aanwerven voor Lotte en met die ene persoon een samenhangend en efficiënt zorgtraject uitwerken.

Dan kan onze tijd en energie die we nu stoppen in het samenleggen van agenda’s en uurroosters, in overleggen, in verplaatsingen, in papieren opstellen, in plannen en verslagen maken... aan het kind en zijn zorgvraag besteden.

Ook de ongeveer twintig andere kinderen in ons schooltje met een verhoogde zorgvraag in fase 2 zouden meer van onze aandacht kunnen genieten.

*De naam is om privacyredenen aangepast.