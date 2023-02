Veiligheid wordt nu belangrijker dan vrijheid

Deze week verscheen Veiligheid Vrijheid, een bundeling van een selectie van de columns die Mark Elchardus de afgelopen jaren in De Morgen publiceerde. Dit is een ingekorte versie van de lezing die hij gaf bij het verschijnen van dat boek bij uitgeverij Ertsberg.

Bij het herlezen van mijn columns in deze krant viel het me op dat ik geregeld het gevoel uitdruk dat er iets fundamenteels verandert in de relatie tussen vrijheid en veiligheid. Vandaar de boektitel: Veiligheid Vrijheid.

Om die verandering beter te vatten, gebruik ik het begrip ‘leidend onderscheid’. Het achterliggende idee daarbij is dat tijdperken van elkaar verschillen omdat een ander onderscheid voor hen van fundamenteel belang is, het denken en streven van dat tijdperk oriënteert, de emoties domineert. De idee van een leidend onderscheid vond ik bij de Duitse socioloog Niklas Luhmann.

Als ik het toepas, komt het me voor dat van de 18de eeuw tot vandaag vrijheid versus niet-vrijheid ons leidend onderscheid is geweest. En dat veilig versus niet veilig nu naar voren treedt als nieuw leidend onderscheid.

Het gebruik van vrijheid als leidend onderscheid betekent geenszins dat men voortdurend stappen zet in de richting van meer vrijheid. Precies daarom is het beter te spreken van een leidend onderscheid dan van bijvoorbeeld vrijheidsstreven. Die uitdrukking – vrijheidsstreven – kan niet op het niveau van een samenleving worden gebruikt. De vrijheid van de een betekent immers niet altijd de vrijheid van de ander. Niet zelden is het tegendeel waar. In de 18de eeuw wordt dat al meteen scherp gesteld in het werk van de Markies de Sade, en vandaag, gelukkig op een minder heftige wijze, door de MeToo-beweging.

Neen, vrijheid als leidend onderscheid betekent dat men handelingen en beleid verantwoordt door te stellen dat zij meer vrijheid bieden. Zo wordt abortus door de voorstanders van abortus verantwoord als een stap naar meer vrijheid; zelfs het dragen van de boerka wordt dan verantwoord in termen van vrijheid. Op andere plekken in de wereld wordt het niet-dragen ervan verantwoord in termen van vrijheid. Een leidend onderscheid is ruim inzetbaar. Dat kan ertoe leiden dat men in naam van de vrijheid de vrijheid van anderen wel heel drastische beknot. Ook dat zagen we al meteen in de 18de eeuw gebeuren, in Frankrijk in 1793-1794 toen meer dan 40.000 mensen in naam van de vrijheid werden omgebracht, iets meer dan 17.000 onder de guillotine.

Over de lange termijn leidt het hanteren van vrijheid als leidend onderscheid wel tot meer vrijheid voor meer mensen. Dat is althans mijn interpretatie van het verleden, mijn verhaal van het Westen. Niet iedereen ziet dat zo. De Franse filosoof Michel Foucault (1926–1984) bijvoorbeeld, en tal van woke auteurs ontkennen dat. Het is wel belangrijk te kijken naar de specifieke manier waarop naar vrijheid wordt gestreefd. Vrijheid als leidend onderscheid brengt er de mensen toe om, op de manier die hen goed uitkomt, die bij hun opvattingen en belangen past, te streven naar het wegnemen van de beperkingen die op hun handelen, denken en voelen rusten. Dat wegnemen van beperkingen verantwoorden zij met een beroep op vrijheidsstreven. Meer vrijheid is goed, minder vrijheid is slecht, daar komt de dominante verantwoordingsstrategie op neer.

Principe met de spuitbus

Dat uit zich op verschillende manieren. Het vormt een eigen denkwereld. Er worden dan tal van geschiedenissen van de economie geschreven, die steunen op de stelling dat economische groei een gevolg is van vrij ondernemen, van meer ongebonden individuen, van individuen die geen schrik hebben om te breken met de manier waarop de dingen al altijd werden gedaan. In de roes van dat leidend onderscheid wordt zelfs het ontstaan van de markteconomie beschreven als het gevolg van het wegnemen van beperkingen, niet van het opbouwen van een complexe regelgeving, en dus van de talrijke beperkingen die een marktwerking nu eenmaal nodig heeft. Nochtans, als we kijken naar de bouw van de Europese interne markt, valt vooral de intense regelneverij op, de duizenden bladzijden regels en regeltjes die nodig zijn om een markt naar behoren te laten functioneren.

Het denken geïnspireerd door het leidend onderscheid vrijheid komt ook mooi tot uiting in die slogan van een halve eeuw geleden, ‘verboden te verbieden’. Hier spreek ik als ervaringsdeskundige. Dat principe heb ik nog, met de spuitbus, proberen te vereeuwigen op de muren van de universiteit van Gent.

We zien het effect van het leidend onderscheid vrijheid vandaag onder meer in de aandacht die gaat naar transgenders en non-binaire personen. Zij worden beschouwd als de voorhoede van de hedendaagse vrijheidsstrijd: mensen die zich bevrijden van de beperkingen die het lichaam en de daarvan afgeleide genderclassificatie gedurende millennia aan de mensheid hebben aangereikt, ‘opgelegd’ zeggen de nieuwe vrijheidsstrijders.

In de zogeheten kritische gendertheorie zien we een verregaande vorm van het wegnemen van beperkingen: “Als ik zeg dat ik man of vrouw ben, ben ik het ook”, zoals het Schotse parlement dat wil. Men lijkt daarmee zozeer aan alle beperkingen ontsnapt dat de mens God wordt. Johannes 1:1-18: In de beginnen was het Woord enzovoort, maar nu vertaald in het geloof dat ook de woorden van gewone stervelingen scheppend zijn, een werkelijkheid in het leven roepen.

Ik heb de indruk dat we in deze extreme vorm van vrijheidsstreven getuige zijn van een stuiptrekking van het tijdperk van de vrijheid. We zien immers tegelijkertijd dat de mensen die in het trans-gebeuren een belangrijke vorm van vrijheidsstreven zien, daar geen onpartijdige beschouwingen over willen horen. Zij willen volkomen afgeschermd worden van mogelijk kritische bedenkingen. Zij vroegen aan de rector van de Universiteit Antwerpen dat deze een door de Vrijzinnige Dienst georganiseerde lezingen- en debatreeks over het onderwerp zou verbieden. Door de samenstelling van de panels zouden ook mensen aan het woord kunnen komen die kritiek hebben, niet op geslachtsverandering als dusdanig, maar op de huidige praktijken van de transgenderbeweging. Daardoor, zo luidde een van de argumenten om de lezingen- en debatreeks te verbieden, zouden transgenders zich ‘onveilig’ voelen.

Zich onveilig voelen. Dat horen we de laatste tijd om de haverklap. Waar men vroeger in een tegenstander iemand zag die je vrijheid wilde beperken, is het nu iemand die je veiligheid bedreigt. Vandaar het zich beschermen door zich af te schermen van kritiek via cancelen, de mond snoeren, verbieden te spreken. Het sluiten van de geest en het uitsluiten van ideeën en woorden, is één symptoom van een meer omvattende Zeitenwende. Het vervangen van vrijheid versus onvrijheid door veiligheid versus onveiligheid als leidend onderscheid.

We zien daar overal de tekens van: ons vastpinnen met de veiligheidsgordel in de auto, ons beschermen tegen de gevolgen van de opwarming van het klimaat, peuters die op hun driewielertje een helm dragen, het beter bewaken van de grenzen tegen illegale migratie, de kinderen die op school door bijzonder personeel moeten worden beschermd tegen faalangst en stress. De literatuur staat bol van jeugdtrauma’s en gendertwijfel; kwetsbaarheid wordt sterk in de verf gezet. Er verschijnen steeds meer geschiedenissen van de blessures die tal van groepen weleer hebben opgelopen. Overal meent men nu toxische mensen te zien. Er is het beperken van tal van vrijheden om een pandemie te bestrijden, het rookverbod om de gezondheid van anderen niet te bedreigen. De discriminatiewetgeving wordt gebruikt voor het beperken van de vrije meningsuiting om gevoeligheden te sparen. We willen ons beschermen tegen fake news en complottheorieën, beschermen tegen cyberaanvallen. We streven naar strategische autonomie om te vermijden dat onze afhankelijkheid onze welvaart en veiligheid bedreigt.

Aan de lijst van voorbeelden komt geen einde. We zijn zo druk bezig ons te beschermen en af te schermen dat de teruggedrongen vrijheid zich lijkt te wreken, bijvoorbeeld in de gevaren van een afgenomen immuniteit ten gevolge van de vergaande afscherming van microben en bacteriën. We willen zozeer beschermen en afschermen dat we onze kinderen en jongeren meteen vormen voor kwetsbaarheid. Met een stijgende vraag voor de diensten van psychiaters en psychologen tot gevolg.

Net zomin als het streven naar vrijheid resulteert in een gestage toename van de vrijheid, resulteert het streven naar veiligheid in een gestage toename van de veiligheid. En dat voor de evidente reden dat niet iedereen zich door hetzelfde bedreigd acht en niet iedereen hetzelfde veilig acht. Sommigen vrezen heel sterk de gevolgen van de opwarming van het klimaat en anderen vrezen omvolking. Daarom is er geen eensgezindheid over welke beperkingen terecht en welke onterecht zijn. Precies daarover gaan we nu ruzie maken, daarrond gaan zich politieke breuklijnen uitkristalliseren. Wat ons het diepst verdeelt, is dat we bang zijn voor verschillende dingen. En uiteraard, de eigen angst is gegrond, die van de tegenstander is ziekelijk, de eigen problemen zijn bijzonder echt en dringend, die van de tegenstander zijn ingebeeld; wij hebben kritiek, de tegenstander heeft fobieën. Ook dat past bij het plaatje, de eigen angsten en opvattingen afschermen van wat uitdagend kan zijn, kan doen twijfelen.

En er is grote vrees. Apocalyptische bewegingen die het einde der tijden aankondigen duiken weer op. Opvallende, maar marginale, zoals de preppers die zich voorbereiden op een wereld zonder orde en overheid. Maar ook grote eindtijdbewegingen die de politiek bepalen, zoals de klimaatapocalyps en de omvolkingsapocalyps.

Het nieuwe fanatisme is niet meer een radicale vrijheidsdrang die niets ontziet, maar de overtuiging dat alle beperkingen verantwoord zijn om de dreiging waaraan men zelf zwaar tilt af te wenden.

Reset al begonnen

Deze Zeitenwende van vrijheid naar veiligheid, maakt ook dat de reset waarvoor ik anderhalf jaar geleden pleitte, al begonnen is. Veel sneller dan ik had verwacht. Niemand pleit nog voor neoliberaal beleid. We zien zowaar de Europese Commissie pleiten voor protectionisme om verdere desindustrialisering te voorkomen en de nadelen van dure energie op te vangen. En onder meer de Europese staalindustrie applaudisseert en vraagt om meer van dat. Alom hoort men pleidooien voor de-globalisering, of minstens voor een globalisering 2, voor strategische autonomie. En zie maar eens hoe we nu nationale soevereiniteit verdedigen, met name die van Oekraïne. Ik heb niemand horen zeggen ‘welkom Russen’, grenzen zijn toch zo hopeloos achterhaald. Een paar jaar geleden was dat al wat de klok sloeg: grenzen zijn achterhaald, zij moeten weg. En de Oekraïners vechten niet alleen tegen Russische wapens, maar ook tegen Russische pogingen om hun cultuur en eigenheid te vernietigen, om hun geschiedenis te herschrijven. Zij willen het verhaal van Oekraïne zelf vertellen. Kortom, het gaat plots bijzonder snel. De Europese Unie wil nu betere grensbewaking, incluis hekken.

Steeds meer regeringen volgen hun burgers, ik beklemtoon, volgen hun burgers, weliswaar als een peloton van achtervolgers dat is losgereden, maar nu toch samen met zijn snellere burgers op zoek wil naar meer greep op het leven.

Zoals het streven naar vrijheid kan echter ook het streven naar veiligheid flink mislopen, leiden tot terreur. Achteraf bekeken, hebben we vrijheid misschien te veel beperkt tijdens de pandemie. Een wereld waarin alle mogelijke groepen de vrije meningsuiting kunnen beperken om hun gevoelens te sparen, lijkt mij niet leefbaar. De zorg om het klimaat zou nooit mogen leiden tot pleidooien voor geweld. Maar over dat alles kunnen we van mening verschillen. In het tijdperk van de veiligheid zal iedereen zich volgens zijn eigen angsten moeten engageren.

Dus ja, laten we vrijuit spreken over de angsten en de hoop die ons verdelen. Laten we daar ruzie over maken, polemiseren, polariseren zelfs, maar als het even kan evidence based, met onderbouwde argumenten, zonder gevoelens van morele superioriteit, respectvol en zonder de vraag te stellen waar geweld nuttig en verantwoord is, kortom laten we dat doen als echte democraten.