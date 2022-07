Veiligheid is een mensenrecht, zelfs in de Tour

De voorbije dagen in de Tour de France waren ongezien. Wout van Aert etaleerde zijn talenten zoals weinigen in de geschiedenis van de Tour het hem ooit voordeden, en dat is wellicht geen overdrijving.

Tegen de klok, in de spurt, tegen de wind en in de bergen. Ook steeds aanvallend. Moet er nog zand zijn? Maar ook in het zand tussen de kasseien heerste hij. Daarenboven ook nog eens meesterknecht, dat heb ik Merckx, Van Looy en andere wielergoden nooit weten doen.

Het fenomeen Van Aert noopte mij af en toe uit de zittingszaal te sluipen om via mijn mobieltje het spektakel te aanschouwen, mij heel even in een gele toga wanend. Voldoende reden ook om zelf de driften en de opwinding van het wielerpeloton op te zoeken.

Zo trok ik naar de hel van het noorden, een zomeruitgave van Paris-Roubaix. De adoratie maakte evenwel snel plaats voor klam angstzweet. De renners werden aan een waanzinnige snelheid door veel te smalle dorpskernen gestuwd, sommige betonnen vluchtheuvels, onaangekondigd na een bocht, waren ideaal voor valpartijen en het opgehitste publiek stond met uitgestrekte armen veel te dicht bij de aanstormende coureurs foto’s te nemen. Niet-limitatief gevolg: de horrorcrash van Daniel Oss met meerdere breuken, onder andere van de halswervel. Surrealisme ten top.

Moordende afdalingen tijdens de bergritten zijn blijkbaar nog niet genoeg scenario voor menselijke drama’s. Tijdens vlakke en overgangsetappes moet er nu ook bloed aan de fiets. De beroepsrenners van vandaag zijn net de lijfeigenen van het Romeinse Rijk van twee eeuwen geleden, die voor het vermaak van het volk lijf en leden riskeren.

Schimmige organisaties als UCI en ASO

Het recht op veiligheid en het recht op fysieke integriteit is nochtans een mensenrecht en ligt verankerd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten en de fundamentele Vrijheden van de Mens (EVRM). Het dwingt de landen van de Raad van Europa toe te zien op de naleving ervan.

Dat verdrag primeert uiteraard op de genadeloze regeltjes van het UCI, het ASO en andere schimmige organisaties van de hedendaagse ‘brood en spelen’.

Deze hooggestemde bewegingen lijken weinig of geen ethisch besef te hebben en leven bij de gratie van zilverlingenmoraal. De jacht op geld en commerce boven alles.

Ze kennen wellicht het obligate karakter van het Europees Verdrag niet, of willen dit ontlopen door zich in het EVRM-veilige Zwitserland te vestigen.

De renners zelf kan men geen risico-aanvaarding verwijten, want eens een coureur professioneel wil koersen wordt hij door het ondertekenen van de proflicentie via toetredingscontracten verplicht de regels van de wielerbobo’s te volgen. Als handelaars in heroïek leggen die heren eenzijdig hun dictatuur op.

Wout van Aert, niet enkel een mythologisch icoon op de fiets, maar ook fijnbesnaard en eerlijk in woord en communicatie, mag van mij straks tijdens de laatste Tourweek de fiets even stilhouden, zoals Bernard Hinault het hem in een legendarisch statisch stakingsmoment voordeed. De kleine Georges zal zijn papa, in solidaire onschuld, gelijk geven mocht die laatste dan heel even artikel 8 EVRM, in meerdere talen, proclameren.

Met mensenlevens speel je niet.