Veilige fietsinfrastructuur wordt bedreigd door een nieuwe groep snelheidsduivels: e-bikes en speedpedelecs

Kwetsbare weggebruikers

‘Elke twee dagen sterft een kwetsbare weggebruiker in het verkeer’ titelt De Morgen (DM 23/2). Ik ben erg blij met de aandacht die de krant aan deze pijnlijke kwestie besteedt. Het is zelden onze infrastructuur en/of onze wetgeving die slachtoffers maakt: het is de transformatie die we ondergaan, zodra we de macht hebben over een snel toestel.

En kijk, in het interview gaat verkeersexpert Kris Peeters zelf uit de bocht. Hij wil de snelheid van elektrische fietsen verhogen om in zone 30 sneller te kunnen fietsen! Beste Kris, een echte fietser rijdt tussen de 15 en 20 kilometer per uur, geen 30. Nu we eindelijk een veilige fietsinfrastructuur krijgen die naam waardig, wordt die bedreigd door een nieuwe groep snelheidsduivels: de bestuurders van e-bikes en speedpedelecs. Met de actieve steun van de Fietsersbond, de vereniging van en voor fietsers. Als je snel fietst toch.

NB: onze gemeente Steenokkerzeel heeft een convenant afgesloten met SAVE. Hun eerste actie: grote zwarte doeken met daarop de boodschap ‘Enkel dieven dragen geen fluo’. Qua victim blaming van fietsers en voetgangers kan dat tellen. Als een automobilist onvoldoende ziet, is dat de fout van de actieve weggebruiker!

Leo Thielemans, Steenokkerzeel

Herfstdraad

Ik heb zopas Herfstdraad van Jamal Ouariachi uit.

Die sensitivityreaders zouden heel goed passen bij het door de hoofdpersoon in het begin van het boek besproken extremistische Het Kruispunt.

Terloops, het boek is een echte aanrader.

Geert Caudron

Help je moedertaal...

Wanneer ik hoor welk taaltje zoal door pers en media klieft, bijvoorbeeld als men... die andere tussentaal, zeg maar: kromtaal, hoort waarmee men met onnodige Engelse woorden en uitdrukkingen niet alleen het AN maar ook zijn intellectueel prestige wil opkrikken, dan zou ik meer dan eens #WABLIEFT?! willen roepen. Daarover bestaat heel wat minder verontwaardiging in de betere kringen. Wat zou Stijn De Paepe hiervan gevonden hebben, vraag ik me af?

In zijn lied ‘Ai-lof-joe-so’ laat Robert Long er geen twijfel over bestaan: ‘Ze hebben kennelijk besloten: help je moedertaal, help je moedertaal, help je moedertaal maar rustig naar de kloten.’

Dan Van Herpe, Torhout