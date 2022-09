Veerle Heeren is geen burgemeester meer van Sint-Truiden. Hoe kan het dat ze dat nog wás?

Ann Van den Broek is journalist.

Veerle Heeren is geen burgemeester meer van Sint-Truiden. De enige vraag die je daar in feite over kan stellen, is: hoe kan het dat ze dat nog wás?

In volle pandemie stak Heeren aan hoge snelheid de wachtrij voor het gegeerde vaccin voorbij, bediende ze snel zichzelf en haar naasten en loog ze daar vervolgens over. Toch waren er twee extra compromitterende dossiers nodig vooraleer Heeren en - laat ons dat vooral niet vergeten - haar partij beseften dat er nog maar één uitweg was: de exit.

Hoe het kan dat Heeren en cd&v de pijl naar de nooduitgang nu pas vonden? Daar is een mix aan verklaringen voor. Loyauteit aan partijsoldaat Heeren en de nood aan sterke namen op de christendemocratische lijsten in het belangrijke verkiezingsjaar 2024 zijn er twee. Zeker nadat het Limburgse kopstuk bij uitstek, Wouter Beke, ook al ontslag had moeten nemen als minister.

Pintjes drinken

Wij geven nog een reden, met de hulp van - de Truienaar ontgaat de ironie vast niet - Ludwig Vandenhove (Vooruit). Behalve de voorganger van Heeren is hij nog altijd een prominent lid van de partij die vandaag garen hoopt te spinnen uit haar ontslag.

“De mensen die je het felst veroordelen, zijn degenen die wel vinden dat je een pint moet drinken met hen. Maar bij een ander zou het dan niet mogen”, zei Vandenhove in deze krant in de zomer van 2012. Hij vatte zo in twee zinnen samen waar menig lokaal politicus in zijn carrière tegenaan knalt. Zijn alcoholmisbruik had burgemeester Vandenhove zwaar in opspraak gebracht, maar op iedere gouden bruiloft, mosselsouper of straatfeest werd hem wel een glas in de handen geduwd. Weigeren moest hij maar elders doen, niet op dit feestje.

Het is een mooie metafoor voor hoe vandaag nog steeds gekeken wordt naar politiek dienstbetoon. Er hangt een geur aan van rokerige achterkamers en in alcohol gedrenkte kameraderie, die telkens dezelfden bevoordeelt. Iedereen spreekt er schande over, totdat blijkt dat de bouwgrond van de bomma verkaveld veel meer zou opbrengen. Kan meneer/mevrouw de burgemeester daar toch even voor zorgen?

Grijze zone

Om maar te zeggen dat - alle geroep om politieke vernieuwing ten spijt - bij uitstek lokale politici nog altijd opereren in een ecosysteem waar de grijze zone nooit veraf is. Maar de grens overschrijden, dat is en blijft een keuze. Nee zeggen is een optie, een uitstekende zelfs en de enige juiste, als er oneerbare voorstellen op je pad komen. Het is aan de mandataris om de deontologische code die - we citeren de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten - uitgaat van dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid na te leven.

En als die mandataris zelf zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dan toch op zijn minst zijn partij. In die zin is het onbegrijpelijk en schadelijk voor cd&v dat het ontslag nu pas valt.

Tenzij het hun bedoeling was om iedereen nog even te herinneren aan deze politieke wetmatigheid: als je gat zo verbrand is, ga de blaren dan niet helen in het zachte en comfortabele pluche van de macht. Daar komt alleen maar meer etter en stank van.