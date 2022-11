Veelzeggend dat één van de meest gezaghebbende voetbalanalisten zich waagt aan kwalijke ‘Minority Report’-fantasietjes

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Op minstens één punt hebben de critici van het coronabeleid gelijk. De verregaande en soms simpelweg te verregaande inperkingen van de persoonlijke vrijheid heeft voor beleidslieden de doos van Pandora geopend. In die doos zit de verleiding van de autoritaire en willekeurige ontplooiing van macht. Machtsmisbruik, gewoon omdat het kan.

Die verlokking van overdreven repressie is moeilijk weer te temmen. Ze duikt nu zelfs op in de discussie over het weer oplaaiende supportersgeweld en vandalisme in de voetbalstadions. In een merkwaardige opiniebijdrage bepleit Sporza-voetbalverslaggever Peter Vandenbempt bijvoorbeeld zowaar het Qatarese model van ordehandhaving tijdens het aanstaande WK Voetbal. Lovend spreekt Vandenbempt over een systeem met duizenden camera’s die toeschouwers persoonlijk kunnen identificeren en zelfs hun emoties kunnen analyseren, om zo misdrijven de kop in te drukken nog voor ze gepleegd zijn.

Het is veelzeggend dat één van ’s lands meest gezaghebbende voetbalanalisten zich waagt aan kwalijke Minority Report-fantasietjes uit een autoritaire politiestaat. Het is wellicht geen toeval dat hij het toenemende stadiongeweld een ‘pandemie’ noemt. Het idee is blijkbaar dat als er in de strijd tegen de covidpandemie duchtig mocht worden doorgepakt, dat het dan ook mag om het vaderlandse voetbal te redden.

Dit is een riskante denktrant. Het is niet door hen collectief als criminelen in spe te behandelen en hun privacy en bewegingsruimte verregaand in te perken, dat je de duizenden ‘gewone’ voetbalsupporters hun plezier teruggeeft. Zo’n beleid zet de deur open voor misbruik en willekeur, tot ver buiten het voetbalstadion.

Hooliganspotters

Het goede nieuws van de voorbije voetbalweken is dat een zeer grote meerderheid van de voetballiefhebbers zich afkeert van de kleine groep relschoppers. Dat laten ze ook in het stadion horen, van Gent tot Anderlecht. Dat geeft de aarzelende clubs een mandaat om zelf harder op te treden tegen wie het feest komt verbrodden. Die clubs weten, via het abonnementensysteem, perfect wie de vandalen zijn. Hooliganspotters kunnen alle twijfel wegnemen.

De relschoppers moeten eruit, daarover zal weinig discussie zijn. Toch valt te vrezen dat een aangescherpte voetbalwet onvoldoende baat zal brengen. Essentieel is dat de band, in sommige hoofden, tussen intense passie voor de sport en geweld doorgeknipt wordt. Dat doe je niet alleen door te dreigen met strenge straffen.

Het zou daarnaast ook een goed idee kunnen zijn om vertegenwoordigers van alle supporters nauwer bij de werking van de club te betrekken. Niet om hun macht te misbruiken en wedstrijden te saboteren, zoals bij Standard-Anderlecht gebeurde en nu weer in Charleroi, maar juist om hen mee verantwoordelijk te maken voor club en stadion. Zodat ze dat stadion respecteren alsof het van henzelf is. En wie zich misdraagt gaat eruit, wat mij betreft voor tien jaar.

De tegenstelling tussen repressie en preventie is vaak een vals dilemma tussen hard en soft. Beide perspectieven zijn prima te combineren, zo blijkt hopelijk ook in dit vraagstuk.