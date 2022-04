Veel mensen zouden deze cijfers niet overleefd hebben, zei de dokter

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Ik liep al een hele poos rond met een vuist in mijn borstkas — beter dan zo kreeg ik het aan de dokter niet uitgelegd.

Mijn bloeddruk bleek toren­hoog te zijn, mijn hartslag in rust verontrustend snel, mijn zuurstof- en adrenalinewaarden waren slecht, ik bleek te hyperventileren. Ik moest ogenblikkelijk aan de medicatie, er werden bijkomende onderzoeken gelast en opvolgingsafspraken gemaakt. “Als u genetisch niet zo gezegend was, had u mogelijk deze visite niet meer kunnen afleggen”, zei de arts.

Ik kreeg tranen in mijn ogen van het schrikken. Ik begreep er niets van.

Veel mensen benijden mij om mijn rustige leven, zei ik. Ik slaap zoveel ik wil, ik schrijf een uurtje of twee en verdwijn dan in het bos, ik wandel tien kilometer per dag, ik kook elke dag vers en gezond, ik heb een inspirerende, rustgevende relatie, ik rijd alleen met de auto als er geen verkeer is, ik ben vrij van zorgen, ik loop niet gebukt onder verwachtingen of onvervuldheden, ik ben dol op mijn werk, ik ben opgewekt van aard, ik doe nooit iets tegen mijn zin én ik heb een hond. Ik leef volledig stressloos.

“U staat króm van de stress”, zei de dokter. “Nogmaals: veel mensen zouden deze cijfers niet overleefd hebben.”

De onderzoeksresultaten volgden een week later.

“Uw engel is tegelijk ook uw duivel”, zei de dokter. “Uw empathische vermogens, die u in staat stellen het werk te doen dat u doet, te voelen wat anderen voelen, verhalen te vertellen, maken u ook vatbaar voor wat er om u heen gebeurt. U voelt heel veel, en u genereert op die manier uw eigen, verpletterende stress. U bent niet met corona besmet, maar de maatregelen, de sfeer, het algemeen onbehagen en het verdriet van velen hebben u vermoedelijk in die mate geraakt dat u er bijna aan onder­door bent gegaan. Met alle medische gegevens in handen kan ik tot geen andere conclusie komen.”

Hij voegde eraan toe dat ik bovendien de rol van de dood van mijn moeder, vier jaar geleden, niet mag onderschatten. “Vooral voor mannen, hoe oud ze ook zijn, is het sterven van de moeder een levensveranderende gebeurtenis. U hebt het goed verwerkt, het een plaats kunnen geven en er een mooi boek over geschreven, maar het heeft u structureel versomberd. U bent door een andersoortig, dieper verdriet overmand. Ook verdriet is een aanzienlijke bron van stress.”

Als zelfs wij, zei ik die avond, zondagskinderen die al hun levenskeuzes in het teken van rust en vrijheid hebben gemaakt, al zo geblutst uit die coronajaren komen, vraag ik me af met welke verwondingen sommige anderen, die tot aan hun middel in het echte leven staan, die spanning en druk ervaren en echte ­zorgen hebben, uit dit tijds­gewricht komen. Je moet je durven afvragen of we als ­samenleving wel de juiste ­keuzes hebben gemaakt.

Nu ben je je weer aan het bekommeren, zei mijn vrouw glimlachend.