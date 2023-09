Veel jongeren lopen ‘met de ziel onder hun arm’

Zoals elk jaar was 1 september een fijn weerzien van collega’s en leerlingen. Zo sprak ik een oud-leerling die vorig schooljaar enkele maanden stage liep op onze school. Ik wees hem op enkele kwaliteiten die ik in hem meende te zien, om vervolgens af te sluiten: “Met deze talenten kun jij iets heel moois van je leven maken.” Ik had de zin nauwelijks uitgesproken of ik zag zijn ogen vochtig worden, waarna hij antwoordde: “Meneer, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd.”

Onder collega’s zijn we het erover eens dat de tijd waarin we leven niet gemakkelijk is voor jongeren. Velen dragen een rugzak met zich mee. Helaas worden steeds meer jongeren geconfronteerd met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan. Veel jongeren moeten zelf hun weg vinden, zonder dat er al te veel aandacht voor hen is. Daardoor voelen ze zich vaak eenzaam of lopen ze ‘met de ziel onder hun arm’.

Jongeren stellen zich vragen bij de wereld waarin ze opgroeien. Zo herinner ik me een gesprek met een klas dat begon met de vraag van een leerlinge: “Meneer, dat gaat toch zo niet!”, waarop ik vroeg wat zij bedoelde. “Met de wereld. Er wordt steeds meer oorlog gevoerd, er is steeds minder liefde en respect, de toestand van onze planeet is rampzalig. Ik durf geen kinderen op deze wereld te zetten.” “Doe er dan iets aan”, was mijn respons, “Over tien jaar zijn jullie de volwassenen die de maatschappij dragen”, en ik vroeg aan de andere leerlingen wat zij ervan vonden. Het antwoord was unaniem: “Wij kunnen dat niet zelf, wij hebben de oudere generaties nodig.”

Die nood bij leerlingen om gezien, bemoedigd en gesteund te worden, maakt het beroep van leerkracht veel meer dan alleen maar lesgeven. Positieve relaties opbouwen is steeds belangrijker, maar dat is niet altijd evident. Het aantal leerlingen dat moeite heeft om te functioneren binnen een klassituatie lijkt eerder te groeien dan af te nemen. Dat maakt dat leerkracht vandaag een veeleisend beroep is. We zien dan ook een redelijk groot deel van de beginnende leerkrachten na een paar jaar weer stoppen, zeker in de Brusselse context waar ik werk.

Bovendien is een school in feite een weerslag van de samenleving waarin hij staat. Binnen het team van leerkrachten is er bijna per definitie een grote diversiteit en dat kan tot spanningen leiden. In onze school merkten we verschillende jaren geleden dat een aantal van onze moslimleerlingen sympathie begonnen te krijgen voor radicaliserende ideeën. En daarmee dringt zich de vraag op bij jezelf als leerkracht en als team: ben je als school enkel een weergave van de maatschappij, of lukt het om een verschil te maken, een meerwaarde te zijn voor de leerlingen?

Aan het begin van het nieuwe schooljaar staan we weer voor een nieuwe uitdaging: zal het ons lukken onze leerlingen zo te begeleiden dat zij over een paar jaar als zelfstandige en constructieve burgers in de maatschappij staan? En lukt het ons om onze school een beetje een oase te laten zijn, door de positieve relaties tussen leerkrachten en met leerlingen?