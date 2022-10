Vechten om de herinnering: een Vlaamse uitzondering?

In juni werd het graf van August Borms door vandalen vernield. De herstelling leidt tot discussie. De Vlaams-nationalistische voorman was activist in de Eerste Wereldoorlog en collaboreerde tijdens de Tweede. Hij werd geëxecuteerd op 12 april 1946 en is vandaag nog altijd een held bij een deel van de Vlaamse beweging. Dat men in Vlaanderen blijft vechten om de herinnering van de collaboratie – ook rond het graf van Staf De Clercq is er heisa – zou in West-Europa een “uitzondering” zijn, stelt Bruno De Wever in DM van 27 oktober, en zou te maken hebben met een specifieke Vlaamse context van “substaat-nationalisme”.

Maar graven en stoffelijke resten van politieke figuren die een belangrijke en betwiste rol speelden, zijn altijd en overal het voorwerp geweest van de politieke passies van de levenden. In Donker toerisme. Reizen door het Europa van de 20ste eeuw (2022) verwijs ik naar een gelijkaardige onrust rond graven in andere West-Europese landen. In Italië blijft Mussolini’s crypte in zijn geboortedorp Predappio regelmatig voor heibel zorgen. Ook rond het graf van zijn minnares Clara Petacci, die met hem werd geëxecuteerd in april 1945, was er een paar jaar geleden een rel.

Franquistisch

Na jaren gekissebis werden de franquistische generaals Emilio Mola en José Sanjurjo uit de crypte van een kerk in Pamplona gehaald en herbegraven op een discretere plaats. In 2019 onderging, zoals bekend, het lijk van dictator Franco hetzelfde lot.

En een paar weken geleden nog stemde de Spaanse senaat een wet die de opgraving gebiedt van twee militairen die een belangrijke rol speelden in de burgeroorlog en de daaropvolgende dictatuur: José Antonio Primo de Rivera en generaal Gonzalo Queipo de Llano. De eerste was de oprichter van de Falange, de Spaanse fascistische partij die een van de pijlers zou vormen van de franquistische dictatuur; de tweede was Franco’s collega-generaal die in augustus 1936 Andaloesië veroverde en er een genadeloze repressie ontketende tegen linksdenkenden. Beide heren zijn bijgezet op een prestigieuze plek: Primo de Rivera vlak voor het altaar in de basiliek van de Valle de los Caídos of de vallei van de gevallenen, het ossuarium waar meer dan 33.000 slachtoffers van de burgeroorlog liggen; Queipo de Llano in de Macarena-basiliek in Sevilla.

Dead body politics noemt de Amerikaanse onderzoekster Katherine Verdery dat fenomeen: discussies over begraafplaatsen en stoffelijke overschotten van betwiste politieke figuren zijn een manier om in het reine te komen met een problematisch verleden – of, in het slechtste geval, om de herinneringsconflicten aan te wakkeren. Voor de socialistische regering van Pedro Sánchez kan het niet dat fascisten en opstandige generaals geëerd worden in praalgraven. Dead body politics is dan een manier om democratische waarden in de verf te zetten. Eén ding is zeker: lijken van bekende figuren die verkeerde keuzes maakten hebben nooit garantie op definitieve rust: de levenden spelen het politieke schaakspel op hun grafstenen, in Vlaanderen en elders. Het zal altijd rumoerig zijn rond het graf van bekende personen die veroordeeld zijn door de geschiedenis.