Vastzittend in die tweedeling van heteronormativiteit versus queerbaiting vraag ik me af: wat zijn de andere opties?

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

“Heteronormativiteit heeft onze relatie echt verkloot. Ik moest elke emotie uit hem sleuren, en hij verwachtte dat ik meer zorgtaken voor mijn rekening nam”, vertelt ze terwijl ze voorzichtig van haar Irish coffee nipt. Haar korte haren draagt ze naar achteren gekamd, wat haar hoge jukbeenderen accentueert.

“Nu date ik enkel nog vrouwen, en dat bevalt me prima.”

Ze is niet de enige zichzelf als bi- of panseksueel definiërende vrouw in mijn omgeving die onlangs tot een dergelijk keerpunt kwam. Dan neemt ze me vrank op met dat scherpe gezicht van haar.

“Sorry dat ik er nog eens over begin, maar heb jij nou wel of geen open relatie?”

Twee jaar geleden hadden zij en ik een online match. We hielden sporadisch contact, maar ontmoeten elkaar nu pas voor het eerst. Een afspraakje dat misschien toch wat meer ambigu was dan aanvankelijk ingeschat, leg ik, zodra ik terug thuis ben, mijn vriend blozend uit.

“Uiteraard,” antwoordt hij, niet ongeamuseerd, “wat had jij dan gedacht?”

Kort nadien verschijnt een verslag over onze relatie in een andere krant, als onderdeel van een reeks over de liefde. Hoewel de tekst correct is en er mooie foto’s bijstaan, krimp ik toch een beetje in elkaar. Want we zijn weliswaar erg gelukkig samen, maar zo zwart op wit op krantenpapier is het is allemaal wel een beetje…

“… heteronormatief?”, grijnst mijn vriend.

Tja, we zíjn natuurlijk ook gewoon een cisvrouw en -man in een heteroseksuele relatie. Niets mis mee.

Dat zowel hij als ik ook niet-heteroseksuele ervaringen hebben, had ik de interviewer niet verteld. Het leek me irrelevant. Daarbij vreesde ik dat dit detail met ons aan de haal kon gaan, waardoor queerbaiting om de hoek loerde.

Queerbaiting is een marketingtechniek waarbij gehint wordt op lgbtq+-representatie, zonder die effectief door te voeren. Denk aan JK Rowling die plots beweert dat Albus Perkamentus eigenlijk altijd al homoseksueel was, of Billie Eilish die onder vuur kwam te liggen door het, nochtans voor interpretatie vatbare, “I love girls”-onderschrift bij een reeks Instagram-foto’s van mooie meisjes in pyjama’s.

Vanwaar dan toch mijn ongemak?

“Misschien ligt het aan de gevoelde disneyficatie van onze relatie”, opperde mijn vriend. “De tekst toont namelijk hoe wij als samenleving naar romantische, heteroseksuele relaties kijken: de focus ligt op het sprookjesachtige begin, dan is er de rechtlijnigheid waarmee alle volgende stappen afgevinkt worden, en aldus wordt geïmpliceerd dat onze verdere toekomst samen geweldig, monogaam en voor altijd zal zijn.”

Vastzittend in die ogenschijnlijk onvermijdelijke tweedeling van heteronormativiteit versus queerbaiting vraag ik me af: wat zijn de andere opties?

We leven in een tijdperk waarin gender en seksualiteit steeds meer als spectrum gezien worden. Uit de kast komen wordt door veel Gen Z’ers als onnodig of zelfs ouderwets beschouwd. Helaas beslaan zij alsnog een minderheid.

Wanneer evolueren we naar een samenleving waar niet langer één seksualiteit de norm is, maar elke vorm; alle kruisbestuivingen evenwaardig en normaal zijn?

Tenslotte is heteroseksualiteit niet het probleem, maar wel haar bindende, regulatieve karakter.