Pelletkachels

In een interview dat De Morgen recent publiceerde, zegt energie-expert Willy Lievens: “Waarom stimuleert de overheid het gebruik van pelletkachels niet? Dat is de meest efficiënte en propere manier om hout te verbranden.” Dat tweede statement is technisch gezien correct, maar verhult dat alle vormen van hout verbranden extreem vervuilend zijn. Moderne ‘ecologische’ houtkachels stoten 750 keer meer fijn stof uit dan een vrachtwagen per eenheid geproduceerde energie, en voor pelletkachels is dat nog steeds 110 keer meer.

De huidige productie van pellets in Duitsland, de derde grootste producent van pellets ter wereld, is 3.4 miljoen ton. De enige manier om die productie te blijven opschalen, is de grootschalige vernietiging van bossen met het specifiek doel om pellets te maken, zoals nu reeds gebeurt in Estland.

Vanuit een ecologisch en gezondheidsperspectief zijn pellets waanzin. De interviewende journalist bood weerwerk tegen de uitspraken van meneer Lievens, maar onvoldoende. Men kan argumenteren dat de krant uitspraken over dit soort controversiële onderwerpen zou moeten factchecken en binnen het artikel zelf van duiding voorzien.

Thomas Vanhove

Els van Doesburg

Beste Vincent Stuer,

dank u om Els van Doesburg van antwoord te dienen. Als atheïst voelde ik me door haar geschoffeerd. In het verleden wist ze me ook al te vernederen als progressief, als linkse Groene, als burger bezorgd over de klimaatopwarming en als vrouw die denkt dat er nog werk aan de winkel is als het gaat over vrouwenrechten realiseren. “Het bijna spottend superioriteitsgevoel”, dat Els toeschrijft aan atheïsten, domineert vrijwel elke column die Els van Doesburg schrijft. Niet echt een waardevolle bijdrage aan een collectief verhaal, vind ik.

Betty Van Dyck, Hoboken