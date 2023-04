Vanitas meezeulen in een plastic tas in Zeeland

Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik ben in de ‘Kop van Schouwen’, in Zeeland, met de opdracht nieuwe gedichten te schrijven. Eigenlijk heeft dit gebied geen woorden nodig, want het straalt al zelf zoveel poëzie uit. Misschien omdat alleen al de naam van de provincie een stijlfiguur op zich vormt: in ‘Zeeland’ trilt de spanning van een oxymoron. Misschien ook omdat, met enige verbeelding, het schiereiland ook echt een hoofd lijkt, dat zich nederig naar het water buigt. Alsof het zich neerlegt bij het feit dat het kop van Jut wordt in de klimaatverandering. Je voelt de dreiging als een gure wind in je nek. Wordt die voeling met de natuur je te veel, dan kan je een bezoek brengen aan de winkel in het dorp: een grote Albert Heijn, met vegan vleessalade, glimmende snoepkomkommers en in plastic verpakt sponzig brood. Daar lijken de producten eeuwig houdbaar. Toch voelde het, toen ik met mijn volle plastic tas door de duinen terug naar mijn verblijfplaats keerde, alsof ik de vanitas zelf meezeulde.