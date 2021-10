‘Vandaag kan iedereen zich in Portugal laten inenten, ook mensen die geen Portugees zijn of er niet wonen’

Portugal vaccinatiekampioen

Het vertrouwen en respect in viceadmiraal Henrique Gouveia e Melo is groot en ligt ongetwijfeld mee aan de basis van het vaccinatiesucces (DM 25/10). Maar er is uiteraard meer. De overheid voerde een sensibiliseringscampagne die consequent helder en eenduidig was, maar ook wervend en responsabiliserend met flyers, affiches, billboards, advertenties op radio en tv...

De samenleving is om historische redenen gewend aan vaccinatieprogramma’s en -strategieën. Jaarlijks wordt op wijk- en buurtniveau een (gratis) griepvaccinatieprogramma uitgerold. Burgers worden telefonisch, via aanplakborden en het wijkgezondheidscentrum op de hoogte gebracht van dag, uur en plaats. Verplegend personeel trekt in de afgelegen gebieden de baan op, op zoek naar de burger.



In het wijkgezondheidscentrum ligt je medisch (e-)dossier en krijg je een dokter toegewezen. Wie toegang heeft tot internet en smartphone wordt via SNS24, de gezondheidsapp, op de hoogte gebracht wanneer en waar hij het covidvaccin kan krijgen. Onmiddellijk na de Europese goedkeuring kon het coronacertificaat worden gedownload of uitgeprint. Diezelfde app houdt onder andere systematisch je vaccinpaspoort bij (difterie, tetanus...), attendeert je op vervaldata, waarna een eenvoudige afspraak in het lokale gezondheidscentrum volstaat.

In het begin van de pandemie werd de bevolking gefaseerd ingeënt, vergelijkbaar met België. Vrij snel kwamen onder politieke druk ook asielzoekers en vluchtelingen in aanmerking. Vandaag kan iedereen zich er laten inenten, ook mensen die geen Portugees zijn of die er niet wonen.

In het begin van de pandemie waren supermarkten in de voormiddag enkel toegankelijk voor 65-plussers. Iedereen paste de tweemeterafstandsregel consequent toe. Overal stonden/staan vriendelijke veiligheidsagenten in openbare en publieke ruimten om je eventueel te attenderen op je mondmasker, afstand, wandelrichting... Honderden kilometers stranden werden afgesloten en de Portugees bleef thuis. Blijf in uw kot heette Fique em casa.

Vandaag is er geen coronacertificaat meer nodig in de horeca, maar het personeel draagt nog altijd een mondmasker. Overal staan nog handgels. De lokale bewoner draagt nog altijd zijn mondmasker, vrijwillig maar preventief en zelfbewust, op drukke plaatsen buiten, op restaurant of café tot hij neerzit.

In de grote steden en op toeristische trekpleisters is de situatie anders. De druk van de toeristen om de regels te lossen is dan ook bijzonder groot. De argumenten zijn dezelfde als thuis: ik wist niet dat dit hier moest; oei ik ben mijn masker vergeten; de regels zijn toch wel heel ingewikkeld hé; waar staat dat...

Maar, vandaag kreunt de bejubelde eerstelijnszorg onder zware druk. Eind november plannen de dokters een algemene staking van drie dagen. Een op de vijf van hen is ouder dan 65 jaar. Psychologisch onderzoek wijst uit dat in de hospitalen in Lissabon 66 procent aan een burn-out lijdt. Publieke hospitalen en gezondheidscentra zijn chronisch onderbemand, wat resulteert in 8 miljoen overuren... Jonge medici trekken naar het buitenland, want ze verdienen er goed geld. De jongste jaren is er een personeelsvlucht van 50 procent van de openbare gezondheidszorg (SNS) naar de privé-instellingen Het zijn jonge idealisten die niet kiezen voor de privé. Zo ontstaat er een gezondheidszorg met twee snelheden waarbij degene die goed boert aan de poten van de andere zaagt. Jammer.

E. Boey, Algarve