Vandaag besteld, morgen in huis: schandalig dat we het als een vanzelfsprekendheid beschouwen

Een paar maanden geleden kocht ik een nieuwe tablet. Het duurde even voor hij aan zou komen, drie dagen om precies te zijn. Dat vond ik veel te lang. Ik had de bestelling in de namiddag geplaatst dus ging ik ervan uit dat de tablet de volgende dag aan mijn drempel zou liggen. Daar schrok ik van, want ik vind van mezelf dat ik niet meteen de meest ongeduldige mens op aarde ben. Als je er echt bij stilstaat, kan het echt akelig eng zijn.

Niet enkel hoe we niet meer zonder kunnen, zonder smartphone, zonder een virtuele verbinding met de wereld, maar vooral ook hoe ingrijpend het ons verandert. Onze tolerantie daalt, we hebben minder geduld. Alles is mogelijk en daardoor wordt het ook verschrikkelijk vervelend vanaf het moment dat iets onmogelijk blijkt.

‘Vandaag besteld, drie dagen later in huis’ zou misschien een paar decennia geleden als een lokroep klinken, nu vond ik er niets aan. Vreemd, want ik vind het schandalig dat we het als een vanzelfsprekendheid beschouwen, want achter de schermen is het allesbehalve vanzelfsprekend. Vandaag besteld, morgen in huis. De producten worden niet met een teletijdmachine naar onze drempel geteleporteerd, het zijn mensen die de producten maken, vervoeren. Door de grote (en bijna enige) spelers van het rijk der online shopping worden er echter onmogelijke verwachtingen gecreëerd bij de consument. Daardoor is het ook ontzettend moeilijk voor beginnende ondernemers omdat dezelfde verwachtingen worden geprojecteerd op kleine ondernemingen.

Mijn tablet zou dan wel na drie dagen aankomen, maar ik moest zelf reizen voor mijn werk.

Dit betekende dat ik de tablet pas een week later voor het eerst zou kunnen gebruiken en dus niet mee zou kunnen nemen om mij bezig te houden tijdens de vier uur durende reis. Toen vroeg ik mij af waarom die tablet zo belangrijk voor mij was en viel alles op z’n plek: het ding beloofde mij een nieuw leven. Een leven dat meer structuur had (want ik zou Notion en Todoist downloaden), een leven waarin ik makkelijker op de trein kon schrijven (want ik had natuurlijk ook zo’n toetsenbord gekocht, waardoor mijn tablet kon worden veranderd in een ultralichte laptop) en daardoor zou ik dus eindelijk georganiseerd en productief zijn, waardoor ik meer uit mijn dag zou kunnen halen. Dat is wat die tablet tegen mij loog en ik trapte erin.

De eerste paar weken was mijn leven ook anders. Het heeft een wetenschappelijke term, het novelty-effect, mijn prestaties gingen omhoog omdat ik een nieuwe technologie in mijn leven introduceerde. Dat effect vervaagt natuurlijk omdat de nieuwheid er na een tijdje van af is.

Ik weet hoe het werkt en toch trap ik erin. Het is een markt die me wijsmaakt dat ik meer spullen nodig heb om productiever te zijn en dat ik echt productief moet zijn voor ik gelukkig ben. Daar zitten niet enkel hightechbedrijven achter. Het zijn ook lifecoaches, productiviteitsapps. Het is een van de meest bekeken nichecategorie op YouTube.

Productiviteit zorgt niet enkel voor een groeiende economie waarin er steeds meer wordt geconsumeerd. Productiviteit is zelf een booming business.