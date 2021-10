Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

“Ken je Sien?”, vraag je je dochter. Missy gaat ­onverstoord voort met het openscheuren van ­supermarktzakjes met Lego-plaatjes. Kleur per kleur, ­stapel per stapel strekt een imperium van verzamel­kaartjes zich voor haar uit. Ze heeft je amper gehoord.

Neen, ‘Sien’ kent ze niet, zelfs Sesamstraat is haar onbekend. De radio heeft gemeld dat Sien Diels, de actrice die decennialang als Sien kinderen verwelkomde in Sesamstraat, overleden is. Het zegt je kinderen niets.

Herinneringen trekken voorbij. Je ziet jezelf voor het scherm zitten, met te kleine benen op een te grote bank. Na het eten mocht de televisie op. Een uurtje, tot de grote mensen naar het nieuws moesten kijken. Sesamstraat, op ‘Olland 2’ om een uur of halfzeven, maakte deel uit van het dagelijks tv-menu. Je keek naar het vriendschappelijk gekat tussen Tommie, Pino en Ieniemienie, naar de geweldige Bert & Ernie, en je ­sakkerde als het alweer tijd was voor een verhaal over Dikkie Dik, want dat was toch echt voor kleuters.

Sien was er dus ook elke dag bij, met in haar spoor een sliert kinderen die mochten rondhuppelen in Sesamstraat. Vandaag ambiëren kinderen een ­sterren­status op TikTok, jij droomde ervan om ooit een keer ook bij Sien te gast te zijn. Dat Sesamstraat eigenlijk een – even ademhalen – educatief kinderprogramma was, heb je pas veel later ontdekt. Je favoriete figuur was Grover, een onbestemd pluchen beest en een loser eerste klas, die als would-besuperheld de verkeerde mensen hielp. Daar zat vast een boodschap in, maar het was toch vooral hard lachen. Het succes van Sesamstraat zat er juist in dat de makers de educatieve laag zo vakkundig verborgen wisten te houden.

Nu niet meer. Je hebt je kinderen nooit aan Sesamstraat gekregen. Bij de kleine John John heb je het wel nog geprobeerd, samen ’s ochtends voor de buis. Je zoon vond het algauw maar niks. Te Hollands, te traag, te veranderde tijden. Je voelde je een oude vader die in een speelgoedwinkel vol games en minidrones wijst op een leuk zakje ­knikkers. Nu zijn er hele zenders die alleen maar kindertelevisie uitzenden, en zelfs daar wordt amper naar gekeken want YouTube, Ketnet-app, Netflix en TikTok. Jullie mochten al blij zijn als op woensdag­middag op Nederland 2 de Avro’s kinderbios openging.

De realiteit: John John heeft zopas, in zijn eentje, zijn eerste tv-serie gebingewatcht. Squid Game, wat anders? Een naar verluidt spitsvondig, maar ultragewelddadig Koreaans spektakel.

“Scholen en ouders vrezen, zo lees je, dat kinderen nu massaal de boosaardige spelletjes op de speelplaats gaan imiteren. Kunnen we toch onze morele paniek voor betere momenten sparen, alsjeblief? Neen, Squid Game is geen Sesamstraat. Maar toen jij twaalf was, speelde je The A-Team na. Het heeft je er nooit toe gebracht om zelf bommen te gaan gooien in de leraarskamer.