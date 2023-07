Van wie zijn de nieuwe, verbeterde gewassen? Van de vijf grote spelers die 90 procent van de zadenmarkt in handen hebben? Wat ons betreft niet

Vincent Verbeecke, doctoraal onderzoeker in de biotechnologie aan de UGent. Jan Deschoolmeester, stichtend lid RePlanet België. Niels Wynant, doctor in de moleculaire biologie.

Vijf mensen kijken voor zich uit, wanhoop in hun ogen. Ze houden het laatste dat hun dierbaar is, vaak een kind, tegen de borst. Hun lichamen zijn uitgehongerd, hun geesten gedoofd. Iedereen die de Famine Memorial in hartje Dublin passeert krijgt een krop in de keel. Tijdens de hongersnood van 1845-1849 kwamen in totaal 4 miljoen mensen om, de helft van de Ierse bevolking. De oorzaak: een schimmelinfectie op de Ierse aardappel deed de oogst jaar na jaar mislukken.

Het is diezelfde schimmelinfectie, Phytophthora infestans, die vandaag nog steeds de grootste uitdaging vormt voor de aardappeltelers in Vlaanderen. Om voldoende oogst te verzekeren is een van de oplossingen die landbouwers vandaag hanteren het spuiten van antischimmelmiddelen of fungiciden. Zelfs in de biologische landbouw spuit men bestrijdingsmiddelen, in de vorm van kopersulfaat, om schimmels te bestrijden.

Een tiental jaar geleden diende een alternatief zich aan. Men slaagde erin een stukje DNA uit een wilde aardappelsoort te halen en dit bij de moderne aardappel binnen te brengen. Hierdoor werden deze aardappels resistent tegen de schimmelziekte. Radicale activisten vertrouwden deze techniek echter niet en begonnen zich er fel tegen te verzetten. Het proefveld in Wetteren waarop deze planten groeiden werd in 2011 vernield. Ook vandaag is er nog weerstand, toch in Europa. Veel wetenschappers hadden daardoor de hoop opgegeven dat ze de aardappelschimmel zouden kunnen bestrijden met gentechnologie.

Nobelprijs

Een aantal jaar geleden werd de wetenschappelijke wereld volledig door elkaar geschud. Wetenschappers hadden een revolutionaire tool ontdekt waarmee ze zeer specifiek lettertjes in het DNA van planten kunnen aanpassen. Aan de basis van de ontdekking staan Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier, die hiervoor de Nobelprijs wonnen in 2020. Als je de erfelijke informatie vergelijkt met een boek vol woorden – onze genen – dan kan je de technologie zien als het aanpassen van welgekozen letters in een woord.

Wat is er nu interessant aan deze technologie? Alle groenten, granen of andere gewassen die we vandaag eten, ontstonden uit wilde, slecht verteerbare oersoorten. Generatie na generatie ontwikkelden we nieuwe gewassen door planten met specifieke eigenschappen te kruisen en de beste nakomelingen te selecteren. Bij elke volgende generatie veranderen er spontaan en op natuurlijke wijze letters in het DNA – het boek – van de plant. Hierdoor worden woorden herschreven en krijgen ze een nieuwe betekenis. Het zijn die nieuwe woorden – onze genen – die zorgen voor nieuwe eigenschappen.

Dit eeuwenoude proces van selectie heeft onze gewassen groter en voedzamer gemaakt, maar gaat ook tergend traag. Het selecteren van planten die beter bestand zijn tegen een schimmelinfectie, of gewassen met een hogere voedingswaarde, duurt al snel enkele decennia. Dankzij de CRISPR-technologie kunnen we dat natuurlijke proces versnellen. De kritiek dat we met CRISPR nog geen wereldwonderen hebben verricht is dan ook onterecht. Niemand belooft wereldwonderen, wel vooruitgang. Sinds CRISPR in 2012 werd ontdekt, werden tal van nieuwe gewassen ontwikkeld: tomaten met meer vitamines, graan zonder gluten, aardappelen die beter tegen schimmels kunnen. Als kers op de taart kan je met de technologie oersoorten versneld domesticeren – zodat ook wij deze eeuwenoude smaken kunnen ontdekken.

Versoepelde regels

Europa komt nu met een nieuw wetsvoorstel. Hierbij blijft de strenge Europese ggo-wetgeving bestaan, maar komt er een belangrijke uitzondering voor CRISPR. Indien het eindproduct, de verbeterde plant, ook kan verkregen worden via natuurlijke selectie, dan komt er een versoepeling in de regelgeving. De redenering van Europa is als volgt: het is niet de methode waarop het gewas werd ontwikkeld die telt – het gewas zelf telt.

Eén belangrijke discussie blijft, en wordt ook beschreven door Anneleen Kenis en anderen in een opiniestuk in deze krant. Aan wie behoren deze nieuwe verbeterde gewassen toe? Aan de vijf grote spelers die vandaag 90 procent van de zadenmarkt in handen hebben? Wat ons betreft niet.

Innovatie zal pas maximaal tot zijn recht komen als monopolies worden doorbroken en kleine spelers hun kans krijgen. Wij zijn daarom voorstander van het kwekersrecht en verzetten ons tegen het patenteren van gewassen, al dan niet bekomen via CRISPR. Ook lijkt het ons een goed idee de consument te informeren indien een voedingsmiddel werd gemaakt met CRISPR-gewassen. Consumenten mogen op de hoogte zijn van wat ze eten. Goede wetenschap heeft niks te verbergen.

Maar laten we onszelf geen illusies maken. Ter plaatse blijven trappelen en nieuwe technologie weren is zelden de juiste weg. Om terug te komen op de schimmelplaag phytoftora, waartegen boeren vandaag hun velden vol spuiten met gif: als we met CRISPR een aardappel kunnen ontwikkelen die dat overbodig maakt, willen we dat dan, of niet? Aan u de keuze.