Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Voornemens, ik heb afgeleerd ze te maken, de dwang die ervan uitgaat ondermijnt de slaagkans. Je iets voornemen is verloren tijd, je doet iets of je doet iets niet, al de rest is leugen, jezelf iets ­wijsmaken en tijdverlies.

En daarbovenop de gegarandeerde uitkomst dat je van al die voornemens uiteindelijk maar één ding overhoudt aan het einde van de rit: een kolossale teleurstelling en de daarbij horende verachting voor de mislukkeling die je alweer bent! Zoals elk jaar.

Voornemens, echt, ik word er niet gelukkig van.

Zo mijmerend wandelde ik met mijn oude hondje Mr. Wilson langs de Tiber op de eerste dag van het jaar en vroeg ik me af of ik bij gebrek aan voornemens dan op zijn minst wat wensen heb? Een paar fijne wensen zijn nooit weg.

Maar het heeft toch geen zin, dacht ik down-to-earth – dat heb je makkelijker als je je midden in de natuur bevindt: ik mag wensen wat ik wil, maar worden ze ook vervuld? Misschien niet, misschien wel, wie zal het zeggen? Waarom gedachten ­besteden aan wat je niet in de hand hebt?

“Maar stel nu dat je wensen bewaarheid worden”, zei ik hardop; ik was de enige die daar rondliep in de vroege ochtenduren van het jaar 2023.

Daarover nadenkend keek ik ondertussen naar Mr. Wilson, die ondanks zijn leeftijd dartel door plassen liep, gras at, zich er ook nog eens wellustig op zijn rug in rolde, naar een vlieg hapte die langskwam, fluks weer recht sprong, even zijn vacht schudde en met flapperende oortjes verder rende… En zich niets anders wenst.

Net zoals de reiger, die ­onbeweeglijk als een standbeeld op een klein eilandje staat midden in een van de grote vijvers in het natuurgebied rond de woest stromende Tiber. Ik keek naar de reflectie van de wolken en van de grillige, kale bomen in het roerloze wateroppervlak en lachte toen twee meerkoet­jes, opgeschrikt door die vrolijke, dwaasdolle viervoeter van mij, klapwiekend wegtrappelden in het water, een kielzog achterlatend als waren het motorbootjes, om iets verderop opnieuw rustig rond te dobberen.

De reiger, op zijn beurt verstoord in zijn rust, steeg op als een zweefvliegtuigje, geluidloos en elegant. Cirkelend in de lucht koos hij een nieuw eilandje uit in een andere waterplas.

Wat zou ik wensen? Dat mijn zeekapitein me op een dag vindt? Straks vergeet je blij te zijn met wat er wel is, bedacht ik, hop, weg met die wensen!

Ping, een appje van de vriendin die op bezoek is, een foto van een feestelijk ontbijt.

Op weg naar huis reed ik langs het zakdoekgrote kerkhofje in Gello en riep vanuit het raam: “Ciao bellissimi! Buon anno, hebben jullie wensen voor het nieuwe jaar?”

“Buon anno”, riepen ze in koor vrolijk terug. “Nee hoor, alles is volmaakt zoals het is.”