Van transmigrant naar transgender: extreemrechts zoekt telkens andere electorale fronten op

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

Toen de dieren nog spraken kreeg de pastoor vanaf de kansel de bloeddruk van de rechts-neigende Vlaming omhoog door te preken over de vermaledijde sossen. Later lukte dat ook met pseudoproblemen zoals de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Af en toe poogt men de luie Waal nog eens van stal te halen, maar ook die vinylplaat is electoraal grijsgedraaid.

Eind jaren zestig klaagden de studentenbewegingen de discriminatie van gastarbeiders aan. Karel Dillen richtte in 1978 het Vlaams Blok op. Omwille van zijn uitgesproken allergie tegen het ‘wokisme’ van de soixante-huitards ging hij migranten bashen. In zijn Manifest van het rechts Vlaams-nationalisme legde Dillen de verkiezingsthema’s van zijn partij vast: de verplichte terugkeer van niet-Europese migranten, een verbod op abortus en de strijd tegen ‘perversies’.

In de beginjaren van het VB tierde de vreemdelingenhaat welig. In 1981 maakte de wet-Moureaux het aanzetten tot racisme strafbaar. Schriftelijke racisme-inbreuken bleven echter drukpersmisdrijven, en die konden enkel voor een hof van assisen worden beslecht. In de praktijk gebeurde dit nooit. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) ijverde in 1999 met succes voor een wijziging van artikel 150 van de grondwet, die voortaan stelde dat het bewust aanzetten tot racisme in de geschreven media wel voor de correctionele rechtbank kon worden vervolgd. In 2004 veroordeelde het hof van beroep van Gent de vzw’s van het Vlaams Blok voor racisme.

Het Vlaams Blok vervelde naadloos tot Vlaams Belang, maar moest noodgedwongen een racistisch octaafje lager zingen. Vlaanderen werd meer en meer multicultureel, en het VB pleziert met een vort racistisch discours enkel nog zijn hardliners achter gesloten deuren, maar niet meer de rank and file VB-kiezer.

VB en N-VA poogden vervolgens om het volk mee te krijgen in de heisa over transmigranten en vluchtelingen. Dit lukte zolang Theo Francken (N-VA) staatssecretaris was en elke dag op tv de asielzoekers als een bedreiging voor onze welvaart kon afschilderen. Na de Marrakesh-vlucht van N-VA uit de federale regering was de magie van de transmigrant als boeman weg. Transmigranten zijn niet meer de vermeende verkiezingshit van weleer. VB mikt op ‘omvolking’ als racistische zomerhit voor 2024.

Het VB trekt nog altijd af en toe de abortuskaart. Nu cd&v deze week akkoord ging om de abortuswet te versoepelen en de maximumtermijn voor zwangerschapsonderbreking van twaalf naar veertien weken te brengen, staat het VB alleen als abortus-hardliner. VB zal wel naar de VS kijken, waar de schrapping van Roe v. Wade door het Amerikaanse hooggerechtshof initieel door de Republikeinen werd gevierd als een conservatieve overwinning, maar waar de Republikeinen nu tussentijdse verkiezingsraces verliezen als die over verstrenging van abortusrechten gaan. Abortus is geen levensvatbaar verkiezingsonderwerp meer, niet in de VS en niet bij ons.

Blijft over uit het menu van Karel Dillen: de strijd tegen de 'perversies’. Dillen vond homoseksualiteit ‘ontaard’. Filip Dewinter noemde in 2014 homoseksualiteit nog een modeverschijnsel. Tom Van Grieken verklaarde in 2017 “dat we geen toegevingen mogen doen als het gaat om de aanvaarding van homoseksualiteit in onze samenleving”. En in 2019 zei VB-parlementslid Dominiek Sneppe dat ze trouwen en kinderen adopteren voor holebi’s een brug te ver vond. Gaandeweg ondervond VB echter dat de Vlaming holebi’s omarmde en dat homohaat weinig kiezers mobiliseerde.

Er moet dus uit een ander perversie-vaatje worden getapt, en het volgende doelwit worden de transgenders en mensen met genderdysforie. VB-parlementslid Filip Brusselmans zei in 2019 dat “hij niets tegen transgenders heeft, maar het wel abnormaal blijft vinden”. Tom Van Grieken verklaarde in 2021: “Ik verzet mij tegen die transgenderindoctrinatie. Ik vind het problematisch dat mannen die jurken dragen worden voorgesteld als de normaalste zaak ter wereld.” Vorig weekeinde betoogde Dries Van Langenhove (ex-VB) in Rotterdam tegen dragqueens die in een bibliotheek een voorleesmoment voor kinderen verzorgden. Hij noemde hen perverten, terwijl zijn achtergrondkoortje met Schild & Vrienden-Sängerknaben zijn seksistisch succesnummer ‘Daar moet een piemel in’ sjilpten.

Extreemrechts zoekt telkens andere electorale fronten op. Nu is dat (naast omvolking) het antiwokefront en zitten transgenders en mensen met genderdysforie in de vuurlinie. N-VA zou best niet proberen om met VB mee te gaan in het antiwokeopbod. Het interesseert de hardwerkende Vlaming niet.