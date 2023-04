Van pool tot evenaar, Van Peel tot zeveraar.

Mark Coenen is columnist.

Het is vandaag Witte Donderdag en de ongelovigen onder onze lezers – die talrijk zijn want deze krant wordt volgens het Centrum voor Informatie over de Media hoofdzakelijk gelezen door goddelozen met een bedrijfswagen, een buitenechtelijke relatie en een veertiende maand – denken ongetwijfeld dat deze dag betekent dat men op het Zuid in Antwerpen zijn coke voor een keer voor de helft van de prijs kan betrekken. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis: u kent het systeem van uw favoriete grootwarenhuis.

Niets is minder waar. Op Witte Donderdag herdenken gelovigen van katholieke strekking het Laatste Avondmaal van hun heer Jezus, alwaar hij alreeds bij het voorgerecht verraden werd door een van zijn apostelen. Met zulke vrienden hebt ge geen vijanden nodig.

Judas was zijn naam, en sinds die tijd is judas ook een scheldwoord, dat kwaad wordt uitgespuwd als men zich verraden weet door iemand van wie men het niet verwachtte.

Witte Donderdag viel voor cd&v dit jaar een paar dagen vroeger. Marc Van Peel, voormalig boegbeeld van de partij in Antwerpen, verklaart geheel ongevraagd aan iedereen – ook zij die het niet willen weten – dat hij bij de verkiezingen niet meer op cd&v zal stemmen. Die zou zich na de – komt’ie – verrijzenis onder Sammy Mahdi geen lor meer aantrekken van de stadsbewoners, maar voluit inzetten op de groene parking.

In zijn extra loonpakket krijgt de cd&v-functionaris nu geen blitse Volkswagen ID4 meer maar een pikdorser. Elke volksvertegenwoordiger moet kippen kweken en zich bij vergaderingen van het Vlaams Parlement hullen in een afgewassen boerenkiel, riek in de linkerhand.

Dat was niet naar de zin van Van Peel, die al sinds 1996 professioneel de vrije val van het katholieke stemdeel in Antwerpen begeleidt: in 1996 stemde nog bijna 31 procent aldaar op cd&v, toen nog CVP, in 2018 nog geen 7 procent. Dat de teloorgang te wijten is aan te weinig aandacht voor de stad of de gewijzigde focus van Mahdi is een uitspraak een tjeef waardig.

Van Peel abdiceerde, de kranten namen gretig over.

‘Tu quoque, Marco mi’, fluisterde Sammy, die in zijn ijver om BDW van zijn troon te stoten ook graag een woordje Latijn is gaan gebruiken. ‘O Peel, waarom hebt gij mij verlaten?’

Het is een zoveelste bewijs dat het gevaar in de politiek dikwijls uit eigen rangen komt: verwacht geen solidariteit, begrip of discretie, zelfs niet van functionarissen die hun hele carrière te danken hebben aan de partij.

Van pool tot evenaar, Van Peel tot zeveraar.

Met zulke vrienden hebt ge geen vijanden nodig.