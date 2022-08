Van jolige satire tot keiharde politiek: deze 15 podcasts moet je gehoord hebben volgens lezers van De Morgen

In het Nederlands

Gesproken dagblad in virale tijden. Jonas, Filip, Benjamin en Laurent startten deze podcast tijdens de lockdown in 2020.

“Rustgevend, grappig, interessant. De reeks loopt al enkele jaren maar mag zeker nog eens onder de aandacht gebracht worden.”

Vanessa De Zitter, Kalmthout

In deze satirische podcast wordt F.C. De Kampioenen door de mangel gehaald. Drie mannen bespreken tussen de drie à vier uur lang één aflevering.

“Maatschappelijke thema’s worden in deze podcast uitvoerig besproken. Er is de welbekende koekeldoedeldoe en ook wordt er geheel tegen ieders zin wat aandacht besteed aan F.C. De Kampioenen. Een podcast voor de meerwaardezoeker.”

Jef Redant, Haaltert

Iemand die iets ongelooflijks heeft meegemaakt. Iemand met een straf levensverhaal. Iemand die een sterke prestatie geleverd heeft. Een podcast van Radio 1 met unieke persoonlijke verhalen.

“Deze bestaat al even en ik kijk echt uit naar nieuwe afleveringen. Steeds boeiende verhalen over totaal verschillende mensen en onderwerpen. Steengoed gebracht.”

Mieke Raemdonck, Edegem

In deze podcastreeks van Leef vertellen Bekende Vlamingen openhartig over de obstakels in hun leven. Sven de Leijer heeft het over slaapproblemen, Lize Spit over diabetes, Fatma Taspinar over piekeren...

“Bekende personen delen verrassende inzichten over de fysieke of mentale problemen waarmee ze worstelen. Erg leerrijk, inspirerend en taboedoorbrekend. Soms ontroerend, soms grappig. Altijd een hart onder de riem voor lotgenoten en omgeving.”

Stephanie Lemmens, Brussel

Berthold Gunster voert openhartige gesprekken met mensen over hun problemen. Hoe kunnen ze hun probleem laten verdwijnen? Of zelfs omdenken?

“‘Omdenken’ is altijd lachen, mét ook een zekere sérieux. Je leert jezelf beter kennen door de vaak herkenbare problemen van anderen te beluisteren.”

Femke Nuttin, Mechelen

Een maandelijkse podcast over de zin en onzin van archeologie.

“In een tijdspanne van een klein halfuurtje nemen de archeologen je mee op reis doorheen onze geschiedenis, aan de hand van de meest bijzondere vondsten. Elke aflevering neemt je mee naar een andere tijd, een andere locatie. Je gaat als het ware tijdreizen in eigen land.”

Lien Van der Dooren, Merelbeke

Elisabeth Lucie en Paula drinken wijn en praten over hun leven als dertigers in Antwerpen.

“Heerlijke korte podcast over twee vriendinnen die tateren. Het is alsof je stiekem meeluistert naar een conversatie op café.”

Ella V., Gent

Voor iedereen die van ver of dichtbij in aanraking komt met financiële problemen. Aan de hand van echte verhalen wil deze podcast het taboe rond schuldenproblematiek doorbreken.

“‘Belofte maakt schuld(en)’ is de podcast van advocaat-schuldbemiddelaar Katia De Vos uit Gent. Misschien niet de meest ‘sexy’ podcast, maar echt één die out there in Vlaanderen moet raken. Toegankelijk, interessant en relevant voor al wie met schulden in aanraking komt, als schuldenaar, schuldeiser of professioneel.”

Gerd Leyns, Gent

Dirigent, musicoloog en groot Beethoven-kenner Jan Caeyers vertelt op zijn eigen passionele manier over Beethoven. Een diepmenselijk verhaal over grootse dromen, gefnuikte ambities, familiale en financiële problemen en natuurlijk ook over zijn vele nederlagen in de liefde. Want ‘Beethoven war immer verliebt!’. Met acteur Koen De Sutter.

“Ideaal bij wandelen in de natuur. Uitgebreid, maar atijd meeslepend en een ideale opstap om eindelijk bewust naar het verzameld werk van ‘the great Ludwig Von’ te luisteren.”

Marc Tetaert, Loppem

In het Engels

Glennon Doyle, auteur van het boek Untamed, praat samen met haar echtgenote Abby Wambach en zus Amanda Doyle eerlijk en open over de moeilijke dingen in het leven.

“Inspirerende schrijfster die vrouwen empowert om in zichzelf te geloven. Heel vlot en veel herkenbare anekdotes.”

Elisabeth Mertens, Brussel

Zit de CIA achter ‘Wind of Change’ het lied van The Scorpions dat een einde maakte aan de Koude Oorlog? Journalist Patrick Radden Keefe zoekt het uit.

“Geen true crime maar wel echt met (politieke) suspense. Over geopolitiek, soft power, de mogelijke beïnvloeding van de CIA in cultuur en popmuziek in het bijzonder. Aanrader!”

Laura Uwase, Brussel

De gemeenteraad van het Britse Birmingham ontvangt eind 2013 een verontrustende brief. Het epistel lijkt geschreven door islamitisch onderwijspersoneel uit de stad. In expliciete bewoording vertellen ze over hun snode plan om stilletjes – als een Trojaans paard – scholen te infiltreren om daar een extremistische versie van de islam in te voeren. De makers van deze podcast leggen een bestuurlijk apparaat bloot dat wist dat de brief niet klopte, maar toch het verhaal in stand hield dat er kwalijke zaken aan de hand zijn op scholen met voornamelijk islamitische leerlingen.

“Een meeslepende miniserie van 8 afleveringen over een politiek schandaal in het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor heb je gerust een extra autoritje over om een volgende aflevering te beluisteren.”

Maarten Van Herck, Betekom

Aimen Dean en Thomas Small praten uit eerste hand over oorlog en fundamentalisme.

“Aimen Dean, een voormalig lid van Al Qaida die vanaf 1998 jaren voor MI6 werkte als dubbelspion, laat zijn licht schijnen over de politiek van het Midden-Oosten. Het derde seizoen loopt nu.”

Sam Vermeersch, Borgerhout

Twee politieke ‘insiders’ uit heel verschillende hoeken bespreken de Britse en internationale politiek.

“De twee ‘Westminster-insiders’ Alastair Campbell (voormalig Downing Street Director of Communications and Strategy onder Tony Blair) en Rory Stewart (voormalig staatssecretaris en minister onder Theresa May) bewijzen in elke aflevering dat beschaafd van mening verschillen over hedendaagse politieke onderwerpen nog altijd kan. Met veel expertise belichten Campbell en Stewart in elke aflevering verschillende onderwerpen uit de binnen- en buitenlandse actualiteit en gaan ze in op vragen van luisteraars.”

Kris Lembrechts, Itegem

Komische radioshow van Mike David.

“Een comedyshow die in 2003 werd opgericht door de legende Mike David. Als je tegen een stootje kan wat humor betreft, is er niets beters!”

Elie Hendriks, Brasschaat