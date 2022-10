Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. instagram: jpmulders

In de krant staat het sappige verhaal van de top­schaker die de kluit belazert door tips te krijgen via een seks­speeltje in zijn endel­darm. Tot mijn ontgoocheling blijkt dat een hoax. Toch wemelt het blijkbaar van de vals­spelers in de nobele denksport.

Waar wordt er níét vals­gespeeld, vraag ik mij soms af. Het lijkt wel de core­business van de mens. Soms voel je je zelf een bedrieger, als je je kinderen bezweert dat ze niet mogen liegen en dan Villa Politica ziet.

Toch wordt de wereld een betere plek als de waarheid het haalt van de leugen, maakt thriller­auteur Piet Baete zich sterk. Als een van de enigen in Vlaanderen volgde de scenarist bij de FBI een opleiding voor statement­analyse. Dat is een tool die je leugenaars helpt te ontmaskeren aan de hand van rode vlaggen. Baete schreef daarover het boek Ontmasker de leugenaar, waarop ik deze week de klauw kon leggen. ‘Leer mensen beter lezen’, belooft de achterflap. ‘Ontmasker hun fabeltjes en herken hun lieg­sporen.’

De auteur zegt dat hij nooit meer koud gepakt wil worden door personen van kwade wil: ‘Vertrouwen is bijzonder breekbaar en je mist het hard als het eenmaal geschonden is. Raken we gekwetst, dan is het een natuurlijke reflex om ons af te schermen en krampachtig afstand te houden van alles wat ons zou kunnen schaden. Maar zo sluiten we ook de deur voor al het goede, worden we verbitterd en straffen we onszelf voor iets wat niet eens onze schuld is.’

Dat herken ik al te goed, als voormalig goed­gelovige die eens te vaak te grazen genomen en bij de bok gedraaid is – zoals ze dat in West-Vlaanderen zo heerlijk zeggen. De laatste tijd, nu de leugens je ook in de geo­politiek weer om de oren fluiten, voel ik een groeiende drang om mij af te zonderen van de mensheid. Maar van een kluize­naars­bestaan word je doorgaans geen ­vrolijke Frans. Ik herken de verzuchting van Piet Baete dat hij iedereen wil blijven benaderen met een open vizier en een open hart. ‘Maar ik wilde voortaan wel weten wanneer iemand misleidend was en wanneer ik moest oppassen en afstand houden. Zo zou ik ook ruimte scheppen voor oprechte vrienden op wie ik kon bouwen.’

Om het kaf van het koren te scheiden, heb je meestal zelfs geen rode vlaggen ­nodig. Ik denk aan de vriendin van vele jaren van wie ik deze week een fluitend ei cadeau kreeg. Dat is geen seks­speeltje, maar een ding dat je bij de echte eieren moet doen die je wil koken. Het is dan wachten op het juiste deuntje:

- US national anthem for soft-boiled.

- Major Tom for medium-­boiled eggs

- National anthem of Russia for hard-boiled eggs.

“Het leek me echt iets voor jou”, verontschuldigde ze zich. “Jammer van dat Russische volkslied.”

Ik voelde dat dit echte vriendschap was, en troostte haar dat ik mijn ei nooit hard­gekookt at.