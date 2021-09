Mark Coenen is columnist.

Het is overal wat: zeker in de politiek. In Nederland is het vertrouwen in de politieke klasse historisch laag geworden, na een half jaar talmen bij de regeringsvorming en een rist aan schandalen waar wij nog een punt aan kunnen zuigen.

In Duitsland wuift men Merkel uit: zestien jaar rustige vastheid eindigen met krakeel rond wie de nieuwe bondskanselier wordt, want van een ding is men zeker: zo goed als met Angela was wordt het nooit meer. In Engeland wil Boris Johnson een beetje radeloos opnieuw in pounds en ounces gaan rekenen en in Frankrijk Macron is kwaad op Jan en alleman omdat ze zijn duikboten niet willen kopen en dat is niet eerlijk.

En dan zwijgen we nog over de farce van de verkiezingen in Rusland.

Het is overal wat.

Zelfs in Canada, het land dat na Nieuw-Zeeland door een meerderheid van de Vlamingen wordt aangeduid als het ideale land, waar iedereen tweetalig is en progressief en de wilde zalm gewoon in je mond vliegt als je de straat oversteekt en de vluchtelingen nog geld bij krijgen om er te gaan wonen ook.

Echt, hè!

Die heerlijke nieuwe wereld wordt geleid door een rockster: Justin Trudeau, een el sympatico waarmee vergeleken Jean-Marie Pfaff een norse eikel van een vent is. Komt Justin ergens binnen, dan begint de zon te schijnen, gaan de lammen weer lopen en kunnen de blinden weer zien.

Naast zijn hoge graad van aaibaarheid en afgeborsteldheid is Justin ook helemaal gewoon gebleven. Toen zijn vriend Gordon Downie, zanger van de populairste Canadese rockgroep aller tijden Tragically Hip, stierf aan een hersentumor, weende de president tranen met tuiten op de nationale televisie. De beelden van Trudeau en Charles Michel die zich samen met hun vrouwen aan een mansgrote portie poutine wagen: op het netvlies gebrand.

De witte Obama, of toch ongeveer.

Het zal toeval wezen, maar vele van die nieuwe wereldleiders zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit: scherp door dure kapper gestyleerd zwart haar, swingend pak, zelfverzekerde glimlach vastgeschroefd op het gezicht. Macron, De Croo, Trudeau, Rutte: als men zou zeggen dat het allemaal afstammelingen zijn van Herman De Croo, ik zou het nog geloven ook.

Teflonboys.

En zeggen dat het epitheton teflon, ooit uitgevonden door Ingrid Lieten om de volgens haar emotieloze hark Kris Peeters te omschrijven, toen zorgde voor verontwaardiging en zelfs een regeringscrisette.

Nu is het een compliment: wat er ook gebeurt, in hun pan zie je geen krasje en ze is in een wip afgewassen. Of het goed voor het milieu is, is een andere vraag.

En niets is voor altijd: Trudeau geraakte deze week bij de door hemzelf uitgelokte vervroegde verkiezingen slechts met moeite met de hakken over de sloot. Een overwinningsnederlaag, waarbij de gewenste absolute meerderheid ver weg bleek.

Het is overal wat.