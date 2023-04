Van de ene op de andere dag moest mijn buurvrouw haar moeder vergeten

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven.

De buurvrouw die ik het meest ga missen na onze verhuizing, is Annie. Aanvankelijk praatte ze alleen over het weer. Er moesten meerdere seizoenen overheen gaan om haar te laten opengaan. Nu, terwijl ze onkruid wiedt in de tuin naast de mijne – een vlijtige roze hommel in gestreepte wollen trui – memoreert ze de tijd dat ze in het ziekenhuis lag met een gescheurde hartspier, en ze maar klachten bleef krijgen van haar werkgever, het bureau dus uit wiens naam ze bij oude mensen thuis komt schoonmaken.

Veel van die mensen zijn eenzaam. ‘Dat merk je: ze komen steeds maar aanzetten met thee en chocolaatjes, of ze raken telkens zogenaamd per ongeluk je handen aan; ze volgen je door het huis terwijl je je taken uitvoert. Ze komen af op je huid.’

Er was een man bij die al jaren weduwnaar was, en die zichzelf niet meer goed verzorgde. Annie begon eens per week zijn haar voor hem te borstelen, zijn nagels te knippen, een das te strikken – de kleine handelingen die zijn vrouw ooit deed. ‘Hij leefde op!’, glundert ze.

En toen Annie naar het ziekenhuis verdween, belde die man naar haar werkgever om te vragen wanneer ze terugkwam. Elke week belde hij. De vervanger die ze hadden gestuurd, bliefde hij niet: die praatte nauwelijks met hem, ze raasde door de kamers met haar stofzuiger en dweil alsof hij een van de meubelstukken was.

‘Toen kreeg ik dus klachten’, zegt Annie. “‘U mag de mensen niet zo behandelen”, zei mijn werkgever. “Ze raken te veel aan u gehecht. Op deze manier bent u niet vervangbaar.”’

Met haar handen in de aarde zucht ze: ‘Ze zeiden hetzelfde toen ik mijn opleiding tot kinderverzorgster volgde: de kinderen niet over hun kopjes aaien, zeker geen kusjes op de kruin. Liefkozingen moesten we laten en we mochten ons niet hechten aan de peuters die we dag in dag uit verzorgden. Hoe dan?’, vraagt ze, en spert haar ogen wijd open, al blijven het speldenknopjes achter haar dikke brillenglas.

Zelf is ze een van de talloze kinderen die, tot een paar decennia geleden, met duizenden in pleeggezinnen werden geplaatst hier in de Morvan, een streek die altijd arm was, en waar men door een wees in huis te nemen een kleine toelage verdiende. Zelf was ze geen wees, maar ze had ouders die niet voor haar konden zorgen. Haar zussen en broer werden elders geplaatst en haar pleegouders spraken haar aan met een nieuwe naam: van de ene op de andere dag moest ze haar jeugd en haar moeder vergeten. Ze had een nieuwe moeder, nu, en een nieuwe naam. Ze was al negen.

‘Wie zo ontworteld werd, die koestert hechting’, zegt ze.

‘En wat deed je dan’, vraag ik, ‘als ze dat zeiden, van niet met de kinderen knuffelen?’

Ze haalt haar schouders op. ‘Ik ben een mens’, zegt ze, ‘kinderen zijn mensen, net als weduwnaars. Ik doe wat mensen doen.’

‘U bent een wijze vrouw’, zeg ik, en ze schiet in de lach en begint met fladderende handen over het weer.

Moeilijk vervangbare Annie.