Van ‘bevolking moet hand in eigen boezem steken’ tot ‘waar is het perspectief?’: debat over duurzaam pandemiebeleid breekt los

Bijna twee jaar na de start van de eerste lockdown is het volgens de ondertekenaars van het Wintermanifest tijd voor een open debat over de omgang met het virus. De ondertekenaars hekelen niet enkel het gebrek aan langetermijnperspectief, maar vinden ook dat de coronagerelateerde adviesraden kwetsbaar zijn voor groepsdenken.

“In maart 2020 verspreidde het Covid-19-virus zich razendsnel in de samenleving. Crisisbeheer was nodig: de besmettingen moesten dalen. Er was geen ruimte voor een langetermijnvisie”, schreef Tijl De Bie, een van de initiatiefnemers en professor artificiële intelligentie aan de UGent, eerder in De Morgen. “Intussen zijn we bijna twee jaar verder; de sprint is een marathon geworden. Dat vraagt een andere aanpak. Je bestrijdt deze pandemie alleen efficiënt mét een langetermijnperspectief.”

De Bie pleit onder meer voor “een beleidsvisie die moet verder kijken dan de volgende golf” en voor “maatregelen die proportioneel zijn”. “De voordelen moeten opwegen tegen de nadelen”, schrijft ze. “Dat vraagt een multidisciplinaire aanpak. Een maatregel kan voordelen hebben op één vlak (dat van de epidemiologie, bijvoorbeeld), maar nadelen hebben op andere vlakken (zoals het psychisch welzijn). Of de genomen maatregelen proportioneel zijn, kun je alleen inschatten als alle relevante disciplines gelijkwaardig aan bod komen. De bril van de viroloog volstaat niet om deze complexe afwegingen te maken.”

Hand in eigen boezem

Wetenschapsfilosoof Gustaaf Cornelis is het niet eens met die kritiek. Hij vindt dat we “de hand in eigen boezem moeten steken”. “Ik kies ervoor het volledige Belgische covidbeleid ronduit te steunen; wat het doet, is waanzinnig moeilijk”, schrijft hij. “Enkelen moeten bijzonder snel adviezen formuleren op basis van een constante stroom van informatie; zij moeten een beleid uitzetten dat zo min mogelijk bijkomende schade genereert en de verspreiding van het vermaledijde virus afremt.”

“De burgers moeten de hand in eigen boezem steken en niet de verantwoordelijkheid van alle onheil nog maar eens bij het beleid leggen”, vervolgt Cornelis. “Het virus verspreidt zich snel omdat we hier en daar, wanneer het ons uitkomt, de adviezen met de voeten treden (‘Ach, mij overkomt het niet’). De regels zijn er alleen maar omdat de basisprincipes onvoldoende of niet worden gevolgd.”