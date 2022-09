Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Met zoeken en tasten heeft de federale regering een compromis bereikt over een soort goedkoper ‘basistarief’ voor energieverbruik. Het klinkt wellicht hard en ondankbaar, maar de regering had zich die moeite beter bespaard. Van alle mogelijke maatregelen is dit wellicht een van de minst verstandige die je kunt bedenken.

Dat is, meteen toegegeven, nogal makkelijk gezegd vanaf een balkon waar je niets moet beslissen en alles mag beoordelen. De publieke druk om de opgezwollen energiefacturen wat te milderen, is groot. Sommige partijen en politici beschouwen het als hun missie om de bevolking eigenhandig door de storm te loodsen. Maar de grens tussen hulpvaardigheid en overmoed is dun.

De invoering van een basistarief klinkt in theorie niet verkeerd. Door enkel een basisvolume gas (en stroom) goedkoper te maken behoud je een prijsprikkel die aanzet tot zuiniger gedrag. De praktische uitwerking dreigt evenwel morsiger te worden. Ten eerste omdat het tarief bijzonder ingewikkeld in elkaar zit. Hier wordt geen koterij bijgebouwd, maar meteen een hele doe-het-zelfwinkel aan koterijen.

Het een of het ander

Dat is nog het minste bezwaar. Pijnlijker is dat deze prijsvermindering neerkomt op een flinke subsidie aan de energiesector. Het geld dat de burger uitspaart, stopt de regering immers toe aan dezelfde sector die tezelfdertijd beschuldigd wordt van exuberante winsten op te strijken. Tja, het is het ene of het andere. Tenzij het de bedoeling is om de sponsoring van vandaag morgen weer af te romen als overwinst?

Het idee van een prijsprikkel smelt zo ook weg. Uit angst voor de (begrijpelijkerwijs) gefrustreerde burger durven regeringen amper wat te melden over noodzakelijke energiezuinigheid, maar leggen ze de volle focus op financiële compensatie. Op die manier wordt energieconsumptie nog altijd gestimuleerd, terwijl daar, op korte termijn, toch de kern van het probleem zit: de voorraad is te schaars voor ons verbruiksniveau. En dan zwijgen we nog over het feit dat de regering eigenlijk allang geen geld meer heeft om dit soort maatregelen te blijven toevoegen aan het anticrisisbeleid.

Ietsisme

Dit zijn geen verbijsterend originele inzichten. In de federale regering zitten genoeg wijze mensen die dit goed en wel beseffen. Allen lijken zij evenwel in de ban van het ‘ietsisme’: de politieke aandrang om iets te doen, hoe dan ook. Maakt niet uit wat het is, als het maar ‘iets’ is dat de indruk geeft dat men bezig is met de zorgen van de mensen.

Het eindbeeld, overigens van alle regeringen samen, oogt zo toch weer somber. Dure eden zijn gezworen dat, zowat een halve eeuw na de vorige grote energiecrisis, niet dezelfde fouten gemaakt zouden worden als toen. Vandaag zitten we met een politiek systeem dat in volle crisistijd meer gericht blijft op zelfprofilering dan op goed bestuur en samenwerking. En met een regering die, onder druk, blind het zwarte gat van een internationale crisis induikt, zonder oog op de centen. Doet dat u niet vreselijk hard denken aan die donkergrijze jaren zeventig? Mij wel.