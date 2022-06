Vaderdag zou wat meer gevierd mogen worden, ook door mezelf

Jana Antonissen is journalist.

“Waar zijn de ESTA’s?” Mijn vader sperde zijn ogen wijd open, sloeg geschrokken een hand voor zijn mond. Wat volgde was: paniek, verwijten en een reeks panische telefoontjes.

We zaten op de stoptrein naar Schiphol, vanwaar we naar Amerika zouden vliegen. Tenminste, als we onze vlucht haalden. Ons schema was al erg krap, en nu bleek dat we vergeten waren ESTA’s, visumvrijstellingen, aan te vragen. Hoe we er in amper veertig minuten in slaagden die documenten alsnog te bemachtigen, in te checken en aan boord te gaan, begrijp ik nog steeds niet. Wel weet ik dat we, eenmaal hijgend en rood aangelopen in onze vliegtuigzitjes neergeploft, acht uur lang niet tegen elkaar spraken.

Als ik het met mijn vader aan de stok krijg, komt dat meestal doordat we te veel op elkaar lijken; allebei even onhandig, zenuwachtig of ongeduldig zijn. Meestal duren die disputen nog geen uur, we zijn gelukkig niet te beroerd om ons daarna ook bij elkaar te verontschuldigen.

Het probleem met vakantiedisputen is echter dat ze veel sneller escaleren door de haast onvermijdelijke gezelligheidsdruk die gedeelde, duurbetaalde vrije tijd met zich meebrengt. Je moet wel op je achterhoofd gevallen zijn om de oceaan over te steken, enkel en alleen om voortdurend overal te kibbelen. En toch was dat precies wat ik die vakantie deed.

Ik was pas afgestudeerd, vertwijfeld over wat ik met de rest van mijn leven zou aanvangen, en voelde me bovenal te onzeker over mijn eigen coolheidsfactor om onbekommerd met mijn ouweheer door het belachelijk hippe Brooklyn te kuieren. Ondankbaar was het zeker, maar gelukkig begreep mijn vader mijn licht ontvlambare onafhankelijkheidsdrang.

12 juni is het Vaderdag; een dag die qua media-aandacht nog steeds onderdoet voor zijn vrouwelijke tegenhanger, maar eigenlijk wel meer gevierd mag worden. Ook door mezelf.

De bijzondere band die mijn vader en ik hebben, is een geluk bij een ongeluk, letterlijk. Sinds mijn moeder een dikke twintig jaar geleden omkwam, ontpopte hij zich noodgedwongen tot de moderne vader-variant die vandaag gelukkig steeds gangbaarder wordt, maar destijds toch nog eerder de uitzondering was. Bezorgde huisvader én hardwerkende broodverdiener ineen stopte hij zorgvuldig geschilde appelpartjes, die wonderlijk genoeg altijd naar zijn aftershave smaakten, in onze boterhammendozen; repte zich na ons verhaaltje voor het slapengaan naar zijn bureau om daar nog enkele uren weg te tikken. Hij leerde me kasten in elkaar zetten noch koken, maar wel hoe je een goed verhaal herkent of met obstakels onderweg omgaat.

Wanneer we elkaar vandaag zien, praten we veel en uitgebreid. Over de stand van de wereld, maar evengoed ook over ambities en angsten, verdriet en verliefdheid. Bovenal wordt er veel gelachen; mijn papa is tenslotte de man die triomfantelijk met twee flessen uit de kelder komt, om dan “champagne for my bitches” te brullen.

Binnenkort gaan we voor het eerst sinds die stresserende tocht naar New York weer samen op vakantie.

Ik ga mijn best doen om me te gedragen.