Maud Vanhauwaert is columnist.

Mijnheer Campert, natuurlijk wisten wij dat ooit, op een roerloze middag, dat u ooit roerloos in de middag, met achter oeverriet de zon, dat u ooit roerloos zou wegvaren, langs het lange diepe water, dat ooit uw ogen zouden breken, dat u ooit, roerloos in het middaglicht, natuurlijk wisten wij dat u ooit nooit meer. Maar ook wisten wij en weten wij nog steeds dat uw verzen voor altijd, dat uw verzen voor altijd als een vogelkreet hangend in de middag in de lucht, dat uw verzen voor altijd als een vogelkreet brekend in de middag, sprekend van geluk, dat uw verzen soms zomaar in de zomer, op een middag, op een huid, langs een okeren schouder in het middaglicht, en dat wij dan het wuivend oeverriet langs het lange diepe water, waarin uw verzen rimpelend, altijd maar verder rimpelend, rimpelend, in levende stilte. Dat, al bent u nooit meer, uw verzen meer dan ooit.