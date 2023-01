Uw tenen krommen. Uit twijfelende en plaatsvervangende schaamte?

Jeroen Olyslaegers is columnist.

De minister wordt gevraagd of hij te veel had gedronken. We zien beelden van een maand geleden, vervolgens komt de vraag. De minister ontkent, beweert dat hij nog is gaan lopen en gaan eten. De journalist dringt aan. Niet te veel gedronken, meent hij te horen. Wat is niet te veel? Uw tenen krommen. Hebt ge plaatsvervangende schaamte voor de spartelende minister, voor de koppige journalist of voor heel het schouwspel? Ge weet het niet. De journalist beweert dat het zijn eigen partijgenoten waren die toen beweerden dat hij gedronken had. De minister begint over opschuivende zeden. De gespreksgast links van de minister kijkt weg, krabt even net boven zijn oor, verwijdert onbestaand stof van de smetteloze televisietafel. Mocht men hem een stofzuiger hebben aangereikt, hij zou dankbaar het televisietapijt een beurt hebben gegeven, met veel lawaai, zodat het schouwspel erdoor werd verzopen. Achter uw laptop blaast ge een haartje weg. Ge blaast uzelf weg en uw schaamte, uw eigen ontsporing en berouw.