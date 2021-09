Mark Coenen is columnist.

Ooit had ik een collega met twee bureaus. De ene helft van de week resideerde hij in Gent, de andere in Brussel. Tenminste, dat dacht iedereen, tot bleek dat de onverlaat tegen de collega’s in Gent zei dat hij in Brussel zat en tegen die in Brussel iets anders. Hij zat gewoon thuis.

De gave van de bilocatie is weinigen gegeven, zelfs aan de Reyerslaan. Iedereen kent het sterke verhaal van Sint Alfonsus van Liguori die in 1774 gezien werd aan het sterfbed van paus Clemens de Veertiende, terwijl Fons eigenlijk opgesloten zat in een cel op vier dagreizen daarvandaan. Fons bleek achteraf een uitzondering.

Een andere collega gebruikte de truc van de jas en de kapstok. Zelden of nooit was de befaamde cultuurpaus op zijn bureau, maar niemand die dat in het snotje had omdat men ’s ochtends steeds zijn jas aan het knaapje zag hangen. Hij sloop op een ontiegelijk vroeg uur binnen, hing zijn jas op, soms met een kek hoedje erbij, en verdween voor de rest van de dag.

Uw gat door de haag steken: sommigen maken daar kunst van. Ook in de politiek zijn er die overal aanwezig lijken zonder ooit ergens te zijn. Zij die verkozen zijn om ons te vertegenwoordigen hebben er een handje van weg om de truc, hierboven geschetst, te hanteren als het hen goed uitkomt.

Dankzij de politieke cumul kan men daarenboven op eenvoudige wijze alle kritiek de mond snoeren. Als de grond onder de eigen voeten wat warm wordt, lanceert men luid een aanval op een ander beleidsniveau of gewest, waar men wel niets over te zeggen heeft, maar dat doet er niet toe. Zo ontsnapt men aan de confrontatie met het eigen falen, zeker de technocraten met te veel mandaten: zij verdrinken hun vis met verve.

De federale regering liet via haar lastenboek dat wij gemeenzaam kennen als de regeringsverklaring weten dat er nood is aan democratische vernieuwing. Voor Kristof Calvo, die tijdelijk zijn jasje aan de kapstok van Groen-Links in Nederland hangt, gaat dat niet snel genoeg. Hij lanceert een sliert wetsvoorstellen om de vernieuwing te versnellen. Dat is op zich lovenswaardig, maar past eveneens bij de blijkbaar onstuitbare nood om bij het begin van het politieke najaar te laten weten dat men nog bestaat.

De cumul blijft buiten schot.

Een van de voorstellen wil de uitgaven van de politieke partijen op sociale media plafonneren. Die hebben inderdaad geen zin, als je bedenkt dat je met een beetje organisatie 99 procent van die propaganda uit je tijdlijn kunt weren door ze te blokkeren. Waardoor het een met belastinggeld betaalde oefening wordt in krampachtig preken voor al overtuigden.

Waar ook wel eens een loopje genomen wordt met de waarheid.

Dat Calvo zich bijvoorbeeld op de eigen website nog altijd afficheert als federaal fractieleider, zien we voor een keer door de vingers.