Urbanoloog beantwoordt vraag van Els van Doesburg: ‘Ja, we kunnen Vlaanderen mooier maken’

In deze reeks leggen opiniemakers van De Morgen een brandende kwestie voor aan een gastauteur naar keuze. Deze reeks verschijnt een keer per week in augustus. Vandaag stelt Els van Doesburg, Antwerps schepen namens N-VA en tweewekelijks columnist bij De Morgen, een vraag aan Alexander D’Hooghe, architect en urbanoloog.

Van Doesburg: ‘Hoe maken wij Vlaanderen lovely? Hoe kunnen we mooier bouwen?’

Beste Alexander,

Ooit grapte ik tegen je dat lintbebouwing een symptoom is van Vlaamse zelfhaat. Ondertussen kreeg het een plek in De Vlaamse canon (de lintbebouwing, niet de zelfhaat, hoewel dat ook had gekund). Hoe we bouwen hoeft niet mooi te zijn want we zien onszelf toch niet graag. Maar Edmund Burke schreef ooit: “To make us love our country, our country ought to be lovely.”

In het VK nemen ze dat heel serieus. Toen begin 20ste eeuw ook daar het fenomeen lintbebouwing ontwikkelde, leidde dat meteen tot protest en uiteindelijk ook tot wetgeving, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Niet toevallig op een moment dat het belang van een thuis, zorg dragen voor en beschermen wat mooi is, zo belangrijk bleek.

Ook al is het VK een dichtbevolkt land, tot de dag van vandaag blijft het Britse platteland nagenoeg onaangeroerd. In Nederland kreeg de conservatieve politicus Diederik Boomsma onlangs het Amsterdams stadsbestuur zover een visie te ontwikkelen op ‘mooi bouwen’. Hij werd geïnspireerd door de Britse commissie Building Better, Building Beautiful, waar sir Roger Scruton voorzitter van was.

Dus, Alexander, hoe maken wij Vlaanderen lovely? Hoe kunnen we mooier bouwen?

Met vriendelijke groeten,

Els van Doesburg

D’Hooghe: ‘Een coherenter landschap is mogelijk, zelfs in onze contreien’

Dag Els,

Als je naar een nieuwe stad verhuist, valt er iets snel op: in sommige grootsteden rapen mensen het vuil op dat ze per ongeluk laten vallen. In andere steden doen mensen dat niet. Dan denk ik: de mensen in de eerste stad zijn fier op hun stad, en beleven een gemeenschap van solidariteit met vele anderen die ze niet kennen, en die op alle vlakken heel anders zijn dan zijzelf. In de tweede stad ziet de vervuiler de gedeelde ruimte als iets wat niet van hem is. De gedeelde ruimte is van alle anderen, maar ik draag geen zorg voor die gemeenschap.

Zo kan je de zelfzorg van gemeenschappen in kleine details zien. Maar ook: de zichten en landschappen waar je dagelijks in beweegt, deel je met de gemeenschap rond je. Willens nillens. En dus kan je misschien wel stellen dat het zicht vanop de weg een spiegel van de gemeenschap is.

Omdat wij de meest dichtbebouwde regio van Europa zijn (482 mensen per vierkante kilometer), kan je Vlaanderen omschrijven als een verstedelijkt netwerk, of een verstedelijkt landschap. Daar bieden onze historische centrale marktplaatsen een historisch anker, waar we de voorbije jaren goed in geïnvesteerd hebben.

Maar in dat netwerk nemen zij slechts een plek in die naast vele andere ruimtes staat. De ruimte die zo eigen is aan onze netwerkstad vandaag – de lintbebouwing – blijft wat verkommerd achter. We hebben niet echt oog voor de visuele kwaliteit van dat landschap van de gewone man, die zich geen woning in de centrale plaatsen kan veroorloven. Deze mensen wonen in de lintbebouwing, in de versnipperde en vernevelde, schier eindeloze voorsteden, met razende vrachtwagens vooraan en grazende koeien achteraan. Daar valt wel iets ‘mooier van te maken’!

Waarom zijn we hier niet mee bezig? Stadsplanners zijn allergisch aan het begrip ‘schoonheid’ omwille van de vermeende onwetenschappelijkheid van dit begrip. Maar er is meer aan de hand: de grote meerderheid van (invloedrijke) stedenbouwkundigen wonen in de stad of doen alsof, en hun vooroordeel is dermate pro-stedelijk dat ze de nuchtere en alledaagse werkelijkheid, die voor de meeste mensen evenwel dominant is, niet zien.

Hier regeert het urbane intellect niet in leefervaring, maar in abstracte getallen: deze regio’s hebben slechte Mobiscores, moeten de stikstofuitstoot managen, zijn de opvangplekken voor betaalbaar wonen, en dienen om onze kaarten te vullen met data. Ik heb het over onze vele voorsteden. Bij de door jou vernoemde lintbebouwing moet ik toevoegen: verarmende voorsteden. Ze worden zelden als culturele plekken, en als zeker niet als onze eigen culturele plekken gezien. Dus vergeten we ze. Maar dit is waar velen wonen, en waar al de rest doorheen rijdt, wat zorgt voor vervuiling en lawaai. Dus gaan de rolluiken naar beneden. En verzorgt men zijn tuin niet meer. Het resulteert in toenemende versplintering, vulgariteit. Dit is het zicht vanop de weg, onze spiegel: een dominante uitdrukkingsvorm van ons bestaan in de Vlaamse ruimte.

Je hebt gelijk, het zou zo anders en zoveel veel beter kunnen, Els! Ik denk bijvoorbeeld aan de beweging van progressieve vrouwen uit New England, de regio in het uiterste noordoosten van de Verenigde Staten. Deze reform movement nam vanaf de negentiende eeuw allerlei initiatieven tot beautification of het opwerken, bewust aanleggen, verschonen, mooier maken van de menselijke landschappen - zeker degene die zichtbaar zijn vanop de publieke weg.

Lintbebouwing ergens in Vlaanderen. Beeld ID/ Fred Debrock

Zo zijn er nog steeds een aantal gehuchten in New England waar je geen hekken mag plaatsen tussen jouw tuin en die van de buren, en de straat. Dit heeft als subliem gevolg dat de woningen als vrije objecten in een doorlopend, gemanicuurd collectief heuvellandschap worden opgenomen. Een doorlopend geciviliseerd natuurlijk tapijt vormt een innemende achtergrond, eerder dan een reeks snippers in verkavelingen, gescheiden door muren en hagen. (In de steden zelf mobiliseerden de reformers dan weer om de overmatige bouwdichtheid in stedelijke wijken naar beneden te brengen, door de aanleg van parken en specifieke vastgoedoperaties tegen lagere dichtheid en prijs, voor de lagere middenklasse.)

Deze hervormingsbeweging kan een grote bron van inspiratie zijn voor ons vandaag. Deze mooie traditie gaat ervan uit dat burgerinitiatieven werken om het menselijk cultuurlandschap een nieuwe, fiere dimensie te geven (met meetbare baten voor mens en milieu).

In het beeld van ons cultuurlandschap wil ik twee concepten omcirkelen – het idee van coherentie, en het idee van gemeenschapsopbouw. Het voorbeeld uit New England toont een cultuurlandschap dat coherent is door een aantal gemeenschappelijke keuzes over de landschapsaanleg, die voor alle privé-eigenaren gelden.

Maar er is meer: ook de huizen zelf vertonen een merkwaardige coherentie. Ja, de kleuren verschillen, de details en ornamenten zijn anders, maar: er is een uitgesproken typologische samenhang. Volgens architectuurtheoretici wil dit zeggen dat ze allemaal unieke articulaties zijn van hetzelfde idee, hetzelfde diagram, dezelfde hiëroglief, hetzelfde onderliggende begrip, dat bijgevolg kan worden beschouwd als eigen aan de gemeenschap zelf, en bovendien een grote continuïteit vertoont over verschillende generaties Amerikanen heen, losstaat van de identiteit van de nieuwe immigranten en standvastige esthetische codering aanbrengt, die ook nog eens voortdurend vernieuwd en geherinterpreteerd wordt.

Niet alles moet coherent zijn! Maar als ofwel het landschap, ofwel de gebouwen, of een deeltje ervan, toch in samenhang gezien kan worden, zijn we op weg naar een mooier land. Mijn punt is dat coherentie – verbindende onderliggende principes die telkens anders, toch steeds hetzelfde woord laten uitspreken – een deel van het antwoord kunnen vormen op je vraag.

Coherentie brengen kan je ook herschrijven als: gemeenschappelijke principes aanbrengen. Dat hoeft geen doorlopende groene heuvel te zijn zoals in New England. Het kan een hagenstructuur zijn, het kan een toepassing van materialen zijn – een zandstenen dorp; of een steenweg volledig georganiseerd met Edward Scissorhands-hagen en pastorieën in groene vormstenen. Er kunnen vele soorten coherenties zijn in Vlaanderen! En de coherentie laat ook weer de anomalie toe (zonder regel kan je uitzondering niet waarderen). De coherentie kan je op vele manieren brengen: het kan ook in een coherente relatie tussen gebouw en openbaar domein zijn. Waar groot genoeg, kan het openbaar domein voor coherentie zorgen en de chaos van de privépercelen errond dimmen. Coherentie is nooit dogmatisch, laat altijd het verschil toe – maar is wel duidelijk en er zijn een paar grondregels aan verbonden.

Coherentie, of gemeenschappelijke vormprincipes zijn niet evident in het Vlaanderen dat we geërfd hebben. Vastgoedontwikkeling in België heeft een uitgesproken laissez-fairetraditie. Met de wet-De Taeye uit 1948 als scherp wapen, de snelle naoorlogse welvaartsgroei in Vlaanderen, en de katholieke angsten over de duivelse stad als aandrijving, zijn honderden dorpen steeds meer versnipperd geraakt. Ieder kreeg de kans voor zichzelf te bouwen, als het maar ver van de stad en zonder collectieve insteek was. Deze individualistische bouwcultuur kreeg een erbij passende architectuur, goed voor het ego van de architect, maar een spijtige zaak voor enige idee van coherentie. Dit hebben we geërfd. En wat een hele eeuw door opgebouwd is, ga je niet in één, zelfs niet in twee generaties weer afbreken. Maar je kan het wel beter maken.

Gemeenschappelijke vormprincipes kan je van bovenaf opleggen. Je gaf het Engelse voorbeeld met Roger Scrutons commissie; er is ook de Amerikaanse ‘Highway Beautification act’ uit 1965, die haar origine vindt in het veel oudere concept van de Parkway: de baan die meandert door de natuur en steeds opnieuw op cinematografische wijze nieuwe, spectaculaire zichten ontvouwt. Maar een overheidsapparaat als arbiter van schoonheid is ook beangstigend. Ik wil ook mijn esthetisch lot liefst niet aan anderen, zelfs niet aan de experten uit mijn eigen vakgebied, overlaten. Het lijkt me echter wél mooi als de overheid in deze eerder als een steward optreedt die deze processen kan begeleiden en ondersteunen met intelligentie, werkkracht en geld. Een gemeenschapsproces van eigenaars en huurders ondersteunen met ontwerpexperts, potentiële uitvoeringssteun als de voorstellen aan kwaliteitseisen voldoen, enzovoort. Een gemeenschapssubsidie kan dan een braderie koppelen aan samen landschappen herstellen en een gezamenlijke coherentie bepalen voor een steenweg, een wijk...

Als 80 procent van de eigenaars akkoord zijn om in een gebied een coherenter en mooier gemeenschapsbeeld tot stand te brengen, moeten we dat dan niet steunen? Ik heb geleerd dat elk stadsproject, nog voor je een echte steen verlegt, een project van gemeenschapsopbouw is: mondige burgers vinden elkaar en gaan het gesprek over hun verschil in visie aan. Je maakt je land mooier, en de bijvangst is gemeenschapsopbouw. Ja, we kunnen ons land mooier maken. En dat kunnen we best samen doen.

Groet,

Alexander

Volgende keer: Dave Sinardet stelt Bas Heijne een vraag over nationalisme en verzuring.