Jeroen Olyslaegers is columnist.

Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud heeft verklaard dat het gedicht ‘Losgeld’, dat een van de vijf stadsdichters, Ruth Lasters, samen met leerlingen uit een school te Deurne, heeft geschreven werd geweigerd omdat het niet ‘verbindend’ is. Het gedicht gaat over de minachting voor leerlingen die worden opgeleid tot handarbeiders. De toon ervan is bewust confronterend. Ruth Lasters is een leerkracht met een hart voor haar leerlingen. Ze heeft ontslag genomen als stadsdichter. Het woord ‘verbinding’ wordt een restrictie in plaats van een uitnodiging. Een volwassen liefdesrelatie draait om verbinding, maar indien dit betekent dat er geen kritiek kan worden geuit om zo de vrede te bewaren, komt men weleens bij een therapeut terecht. Niemand voor het hoofd willen stoten is geen synoniem van verbinden. Het stekelige gedicht wil gelezen worden om respect te krijgen. Uitsluiten uit naam van de verbinding betekent jonge mensen cynisme aanleren over hoe hol woorden kunnen worden. Het bewijst hun punt.