Uitslapen is een magisch middel om overbodige narigheid te vermijden

Toen ik gisteren om halfzes het huis uitliep vond ik de buitenwereld erg intrigerend. Nooit eerder had ik erbij stilgestaan dat er voor negen uur ’s ochtends een universum aan overdatum lijnbussen en lauwe koffie ontstaat. Ik ben namelijk geen ochtendmens omdat ik uitslapen een magisch middel vind om overbodige narigheid te vermijden. Niet enkel mijn ochtendritueel stel ik uit maar ook het wisselen van melktanden en drinken van alcohol. Alcohol is een vloeibare vorm van fotoshop die ervoor zorgt dat je collega wiens voorhoofd breder is dan de Noordzee plots aantrekkelijk genoeg lijkt om mee naar huis te nemen. Soms vergeet ik dat ik maar twintig ben en mijn verwaarloosde jeugdigheid me verlaten zal. Dan bedenk ik me dat de tijd die leeft ons eind bepalen zal.