Uiteraard ging het weer over de Waalse luiaards die liever in de hangmat aan het infuus van ’s lands sociale zekerheid blijven liggen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

De West-Vlaamse afdeling van werkgeverskoepel Voka is naar Mexico getrokken op zoek naar geschikt werkvolk. India volgt later nog. De stunt heeft nu al zijn dubbele doel bereikt. Enerzijds is de boodschap kracht bijgezet dat er weer werk gemaakt moet worden van een meer doorgedreven beleid van arbeidsmigratie. Tegelijk hebben de werkgevers het er nog eens flink ingewreven dat, veel dichter bij huis, een grote groep inactieven in het naburige Henegouwen met geen mogelijkheid te overtuigen is tot een baan in West-Vlaanderen.

De commentaren en de beeldvorming liggen voor de hand, nu West-Vlaamse ondernemers de hoop op verre, exotische landen moeten richten om de krapte op hun arbeidsmarkt te verlichten. Uiteraard ging het weer over de zogenaamde Waalse luiaards die liever in de hangmat aan het infuus van ’s lands sociale zekerheid blijven liggen. De frustratie is begrijpelijk, zeker als je enkel kijkt naar de scherp verschillende activiteitsgraad in de aanpalende provincies. Toch is het tijd voor wat realiteitszin in dit debat.

De pijnlijke waarheid is dat een grote groep van de mensen die vandaag ‘inactief’ zijn helemaal niet zomaar geschikt zijn om in de arbeidsmarkt te stappen. Sommigen hebben een te korte opleiding gehad, onvoldoende of onjuiste vorming en ze missen soms ook sociale vaardigheden voor een plek op die arbeidsmarkt. Dat geldt zeker in een regio die al decennialang met achterstand kampt als Henegouwen. Daar kan je allerlei relevante politieke beschouwingen bij maken, maar de situatie is wat ze is: je kunt een deel van deze groep inactieven uit plaats A niet zomaar intekenen als arbeidsreserve voor plaats B.

Dat wil niet zeggen dat je hen maar aan hun lot moet overlaten. Liever dan hen te blijven stigmatiseren of van armoede naar extreme armoede door te sluizen door uitkeringen en leeflonen af te pakken, kun je hen intensief begeleiden en proberen activeren in een laagdrempelige ‘basisbaan’, als opstap naar een degelijke job op de privémarkt. Een idee dat uit de mond van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau nog controversieel klonk, maar waarmee de Waalse regering toch stilletjes begonnen is. En op langere termijn zijn er voor Wallonië geen excuses meer om onderwijs, vorming, activering en ondernemerschap voor jongere generaties wel op peil te brengen.

Maar daarmee is de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt nog niet weggewerkt. In een vergrijzende samenleving die haar welvaartsstatus wil behouden, zou structurele arbeidsmigratie geen taboe mogen zijn. Het valt dan wel te hopen dat ons land geleerd heeft uit de fouten uit het verleden, zodat de samenleving niet opnieuw te pletter loopt op spanningen door culturele verschillen, taalproblemen, volgmigratie of door economische tegenwind. We zijn heus niet gedoemd om telkens weer dezelfde fouten te maken.

Al noopt ook het recente verleden tot nuchterheid. Nog maar pas heeft zich hier een grote groep Oekraïense oorlogsvluchtelingen gevestigd met erg diverse profielen. Velen van hen werken onder hun niveau of gewoon niet. Hebben we hen ook alweer opgegeven?