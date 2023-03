Uit de zoektocht naar S.N. De Jesus valt vast een podcast te puren, wie weet zelfs een Kastaar

Frederik De Backer is columnist.

Nu Gary Lineker, net te laat om nog te worden voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede, weer op een Britse sportredactie zit en een laf stelletje de toegang tot een Nederlandse is ontzegd, is het tijd om even uit te puffen. Het bloed dat zich dagen in onze hoofden heeft opgehoopt kan weer vrijelijk de rest van onze aderen verkennen, ledematen mogen uit de kramp. Eindelijk. Ik moet al twee dagen pissen.

Vaatwassers kunnen worden gevuld, net als wasmachines en droogkasten, toiletten en doucheputjes ontstopt, klamme, welhaast gelige lakens verbrand. Bij de deur vinden enkele enveloppen eindelijk ogen om hun kostbare inhoud toe te vertrouwen, maar pas nadat ik zuchtend weer overeind ben gekomen – ik word tenslotte zesendertig – valt me de naam van de geadresseerde op: S.N. De Jesus. Een ziekenhuisfactuur, zo is door het venstertje in de omslag te lezen, verstuurd naar mijn adres/bus 1. Nog maar eens.

Typisch voor de grote stad. Aan de oevers van de Dender, daar ben je nog meer dan enkel een gevel. Ik heb er ooit twintig minuten met een steeds lauwer wordende zak friet in de hand met mijn postbode staan praten. Ik mocht met mijn sleutelbos rinkelen wat ik wilde, aanvankelijk nog subtiel maar naar het eind toe als gaf ik een tamboerijnsolo ten beste, hij bleef me maar als meer dan enkel een gevel beschouwen.

Het moet al de tiende keer zijn dat S.N. De Jesus bij mij op de vloer komt vallen, vandaag zowaar in tweevoud. Het godenkind doet maar op. En wie kan morgen weer zuchtend want zesendertig naar het postkantoor slenteren? Deze steeds lauwer wordende zak. Dan nog naar zo’n postkantoor waar je een nummertje moet trekken. Wat is er mis met stedelijke postbeambten dat ze niet gewoon “De volgende!” kunnen schreeuwen zoals normale mensen?

Na negen slentertochten staan meerdere S.N. De Jesi mij klaar voor de geest. Een is een Argentijnse student die net iets te goed weet hoe comfortabel hij ligt in de schedels van zijn vrouwelijke mededoktoren in spe, met op elk van zijn dooraderde onderarmen een getatoeëerd kindertekeningetje dat twee keer per week tegen een klimmuur aan had gezwollen, tot één arm moest worden geamputeerd. Een andere is een Spaanse ex-mijnwerker, ook al zonder armen, die nu boet voor vele jaren in Vlaamse grond, een derde een mariachi met stembandknobbels. Allen besnord.

Uit de zoektocht naar de identiteit van de zieltogende zuiderling valt vast een podcast te puren, wie weet zelfs een Kastaar, maar wat tref je dan niet in je deurgleuf aan? Ik ben geneigd de facturen in Van Jezus’ plaats te betalen, wat het doorzagen van ledematen of stembanden ook moge kosten, in de hoop dat een ander hetzelfde zal doen nadat ik morgen bij thuiskomst mijn eigen benen amputeer.