U zal buiten op een stukje karton slapen tot de crisis eindigt die nooit eindigt. Gelieve daarbij niet te veel in het zicht te lopen

Stavros Kelepouris is journalist.

Alweer moet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) de opvang sluiten. Alleenstaande volwassen mannen komen er tot nader order niet in. Uit noodzaak, volgens De Moor, want anders moeten binnen de kortste keren gezinnen met kinderen de nacht op straat doorbrengen.

Enig probleem is weliswaar dat wat De Moor doet volstrekt illegaal is. Ons land is – letterlijk – al duizenden keren veroordeeld omdat we geen opvang bieden aan mensen die daar recht op hebben. Maar zoals zo vaak zijn illegale feiten blijkbaar minder erg voor de machtige staat die de regels aan zijn laars lapt.

Voor de cd&v’ster lijkt het een kwestie van niet anders kunnen. Aan het huidige tempo zijn de limieten binnenkort weer bereikt, en dan ontstaat vanzelf weer een illegale situatie: dan moeten gezinnen met kinderen buiten slapen wegens gebrek aan opvangplaats. Voor De Moor is het dan wenselijker dat alleenstaande mannen buiten slapen. Illegaal wordt het toch.

Dat deze noodgreep al ver voor de wintermaanden nodig is, toont hoe het systeem kraakt in al zijn voegen. Al langer dan vandaag valt bij De Moor te horen dat ons land meer dan zijn deel doet. Veel andere Europese landen vangen verhoudingsgewijs een stuk minder mensen op. Dat klopt, en toch staat dit dossier ook bij ons bol van het cynisme.

Zoals: een handvol mensen per postcode opvangen en het probleem is opgelost. Niet permanent, maar tijdelijk is ook al een begin. De opvangcrisis is bij uitstek een internationale crisis. Maar het is ook een lokaal probleem, in stand gehouden door politici die de bewuste beleidskeuze maken om dit probleem niet koste wat het kost op te lossen.

Helemaal cynisch wordt het natuurlijk dat ongeveer gelijktijdig in de federale coalitie een robbertje wordt uitgevochten over werkvergunningen voor sans-papiers. Onder meer premier Alexander De Croo (Open Vld) en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zijn radicaal tegen het PS-voorstel om mensen zonder papieren in te zetten in knelpuntberoepen.

Daar valt iets voor te zeggen, want het wordt in een latere fase misschien erg moeilijk om mensen het land uit te zetten die hier al langdurig aan het werk zijn. Maar voor de asielzoekers waar het om gaat, is er geen ‘later’. Er is enkel het ‘nu’, het overleven van dag tot dag. En voor hen geldt blijkbaar: u zal niet opgevangen worden, u zal niet werken, u zal niet aan de crack gaan. U zal buiten op een stukje karton slapen tot de crisis die nooit eindigt, eens eindigt. En gelieve daarbij niet te veel in het zicht te lopen alstublieft, dank u wel.

Intussen krijgt De Moor in de regering de wind van voren. Zij is het gezicht van een beslissing die amper uit te leggen valt. Maar deze crisis mag op het conto van de hele regering geschreven worden. Telkens De Moor met structurele oplossingen naar de regeringstafel kwam, sleepte Vivaldi met de voeten.

In geen geval mocht de schijn gewekt worden dat er kosten noch moeite gespaard worden voor asielzoekers. Als het om de staatsbon-middenklasse-Vlaming ging, was het probleem allang opgelost. Maar zo’n arme stumperd uit een ver land die toch niet mag stemmen – ach, die kan gerust op straat slapen.