‘U bent alleen en u zult alleen blijven’, besloot de waarzegster vrolijk

Julie Cafmeyer is columnist.

In crisissituaties moet men zich zo goed mogelijk voorbereiden. Om die reden liet ik mijn toekomst voorspellen. De waarzegster was 96 jaar oud en sprak met een Frans accent. Ze was kaal, droeg diamanten ringen en een cape waar wolken op stonden geweven. Haar hulpbronnen waren kaarten en technobeats. De beats hielpen haar om contact te maken met een hogere orde. Af en toe legde ze haar hand op haar hart om te luisteren naar de kosmos.

Ze woog zachtjes maar vastbesloten met haar hoofd op het ritme van de beats en begon te spreken: “Dit zijn de laatste masculiene stuiptrekkingen op aarde. Mannelijke leiders voelen het, dat er iets nieuws te gebeuren staat. Ze worden onrustig, proberen krampachtig hun imperium te behouden en uit te breiden. Ze kunnen niet loslaten, het is verschrikkelijk. Ondanks hun destructiedrang zullen ze het niet halen. Geloof me, er is een planetaire omwenteling op komst.”

De ogen van de waarzegster draaiden weg toen ze de Franse ‘r’ uitsprak in het woord ‘planetair’.

Na enkele seconden kwam ze bij en maakte ik van de gelegenheid gebruik om ook iets over mijn persoonlijke toekomst te vragen. Als er dan toch zoveel omwentelingen en verwoestingen op het programma stonden, leek het me handig om min of meer te weten hoe ik er zelf voor stond.

“Denkt u dat ik nog kans maak op een geliefde?” vroeg ik.

“Non, non, non. Absoluut niet!” zei ze kordaat.

“En weet u dat echt heel zeker?”

Ze streelde de houten tafel, ging met haar hand naar haar hart: “Af en toe eens een kortstondige, passionele omhelzing. Meer zit er voor u helaas niet in.”

“En kan ik daar iets aan doen. Therapie misschien?”

“Nee, u bent alleen en u zult alleen blijven”, besloot ze vrolijk.

Ik stelde me de toekomst voor. Ik alleen in mijn appartement tijdens een volgende pandemie, ik alleen in een lange rij aan de supermarkt tijdens een voedselcrisis, ik alleen in mijn bed tijdens een luchtalarm, ik alleen in een schuilkelder onder het puin, ik alleen op een veld in de weer met zaden om mijn eigen groenten te kweken. Ik, alleen, alleen, alleen.

“Er staan u nog veel bijzondere ontmoetingen te wachten. De liefde zit in de dwaling”, zei ze. Ze sperde haar ogen, alsof wat ze zonet had gezegd een raadsel was.

Toen ik buiten stond voelde ik een leegte in mijn buik. Het was confronterend dat mijn grootste angst officieel bevestigd was. En toch kwam er al snel opluchting. Als de waarzegster gelijk had, moest ik mezelf niets meer wijsmaken. Dit was mijn leven, een vrouw alleen. De voorspelling werkte bevrijdend. Ondanks de onheilspellende toekomstberichten voelde ik voor het eerst in lange tijd levenslust. Een planetaire omwenteling, maar dan in mijn binnenste.